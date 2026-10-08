Galaxy S27 Ultra lộ bí quyết sạc nhanh hơn khiến nhiều người bất ngờ

Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt Galaxy S27 Ultra với một số cải tiến đáng chú ý, đặc biệt trong công nghệ sạc và khả năng chụp ảnh. Theo các nguồn tin từ WalleGalaxy và kro_roe, mẫu điện thoại mới này sẽ giữ nguyên công suất sạc có dây 60W như Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, một hệ thống sạc mới có thể giúp duy trì công suất này lâu hơn, cho phép Galaxy S27 Ultra sạc nhanh hơn khoảng 2-3% so với mẫu tiền nhiệm.

Điểm đáng chú ý là Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ được trang bị pin lớn hơn, với dung lượng khoảng 5.700 mAh, tăng từ 5.000 mAh của Galaxy S26 Ultra. Thông thường, pin lớn hơn sẽ cần nhiều thời gian hơn để sạc, nhưng Samsung có thể đang tìm cách cải thiện quản lý năng lượng để khắc phục vấn đề, thay vì chỉ đơn giản là tăng công suất sạc và tạo ra nhiệt dư thừa.

Ngoài ra, Samsung cũng có thể đã tìm ra giải pháp cho một vấn đề lâu năm của camera để giải quyết hiện tượng phản chiếu ánh sáng khi ra mắt Galaxy S27 Ultra. Theo thông tin rò rỉ, điện thoại sắp ra mắt sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để loại bỏ các phản chiếu không mong muốn trong ảnh, đặc biệt khi chụp dưới ánh sáng mạnh như đèn đường hay hoàng hôn. Phần mềm sẽ tự động phát hiện và làm sạch các phản chiếu này, với kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu quả cao.

Mặc dù Galaxy S27 Ultra vẫn còn lâu mới ra mắt, dự kiến vào đầu năm 2027, nhưng những thông tin nói trên cho thấy Samsung đang đi đúng hướng. Việc cải thiện dung lượng pin, kiểm soát sạc tốt hơn và ứng dụng công nghệ AI trong camera có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng hằng ngày. Công ty không cần phải chạy đua với những con số sạc khổng lồ nếu có thể tối ưu hóa hệ thống 60W hiện tại.