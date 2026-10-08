Đang công bố sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Sau 5 năm tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức bước sang một chương mới với tên gọi Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Sự thay đổi này không chỉ nằm ở tên gọi, mà phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của thị trường thanh toán khi các phương thức thanh toán số ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống.

Bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (áo đen); ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng trường ban tổ chức; Ông Đào Minh Tú - nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư kí Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh - tham dự chương trình sáng 8/10.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ những chiếc thẻ vật lý, người dùng ngày càng có thêm nhiều lựa chọn: Thanh toán bằng mã QR, thanh toán chạm (Tap to Pay), ví điện tử, thanh toán trên thiết bị di động hay thanh toán bằng sinh trắc học. Công nghệ đang khiến một thao tác thanh toán trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và được tích hợp ngày càng sâu vào các dịch vụ của đời sống.

Đại diện ban tổ chức và các đại biểu tại chương trình.

Thanh toán số hôm nay không còn đơn thuần là câu chuyện của ngân hàng hay một phương thức trả tiền. Đó là một phần của hệ sinh thái số, hiện diện trong mua sắm, di chuyển, du lịch, y tế, giáo dục, dịch vụ công và nhiều hoạt động thường ngày.

Tại họp báo sáng nay, ban tổ chức sẽ chính thức giới thiệu diện mạo mới của chương trình, đồng thời công bố Đại sứ mới - gương mặt kết nối Ngày Thanh Toán Số Việt Nam với cộng đồng và thế hệ trẻ.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Ban tổ chức sẽ công bố chi tiết chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 25/10, với nhiều hoạt động hướng tới người dùng, cộng đồng và thế hệ trẻ, tiếp tục hành trình đưa thanh toán số đến gần hơn với đời sống.

Từ “Ngày Thẻ Việt Nam” đến “Ngày Thanh toán số Việt Nam”, hành trình 6 mùa không chỉ là sự thay đổi của một tên gọi. Đó là dấu mốc cho một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ - nơi một cú chạm, một mã QR hay một thao tác trên điện thoại có thể mở ra một trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và ngày càng xanh hơn.

Họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam có sự góp mặt của các đại biểu, khách mời:

* Về phía Ngân hàng Nhà nước:

- Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Ông ông Mai Thế Anh - Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

* Về phía các bộ, ban, ngành:

- Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, C06, Bộ Công an.

- Bà Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Ông Đỗ Công Tuân - Phó Ban Tuyên giáo Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

- Anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Về phía Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:

- Ông Đào Minh Tú - nguyên Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư kí Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

* Về phía Ban Tổ chức:

- Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên Tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, đồng Trưởng Ban tổ chức

- Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS

- Nhà báo Khánh Huyền - Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện Báo Tiền Phong

- Ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của báo Tiền Phong.