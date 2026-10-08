Gemini miễn phí sắp có thay đổi lớn từ ngày 9/10

Google chuẩn bị điều chỉnh danh sách mô hình dành cho các gói Gemini thấp hơn. Thay đổi này khiến người dùng miễn phí không còn sử dụng được một số lựa chọn hiện tại, còn AI Plus cũng bị thu hẹp quyền truy cập.

Theo tài liệu hỗ trợ mới của Google, từ ngày 9/10, tài khoản Gemini miễn phí sẽ không còn được truy cập 3.6 Flash và 3.1 Pro. Người dùng sẽ phải sử dụng những mô hình khác nằm trong phạm vi được Google cho phép.

Với AI Plus, giới hạn còn rõ rệt hơn khi người dùng chỉ được sử dụng Flash-Lite và Flash. Mô hình Pro sẽ bị loại khỏi gói này. Google cho biết người đăng ký sẽ nhận email thông báo thời điểm thay đổi được áp dụng.

Google chính thức siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ 9/10.

Các gói cao hơn không bị ảnh hưởng. Người dùng AI Pro và AI Ultra vẫn giữ quyền truy cập như hiện tại. Đáng chú ý, thuê bao AI Pro có giá 19,99 USD/tháng còn được mở tùy chọn Deep Think, vốn trước đây chỉ dành cho những gói có mức phí cao hơn.

Không chỉ thay đổi quyền truy cập mô hình, Google còn chuẩn bị điều chỉnh cách người dùng kiểm soát khả năng suy luận của Gemini. Trong tháng này, ứng dụng dự kiến có thêm ba mức thấp, trung bình và cao cho từng mô hình.

Mức suy luận cao hơn có thể giúp Gemini xử lý nhiệm vụ phức tạp và đưa ra câu trả lời chi tiết hơn. Đổi lại, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu tốn hạn mức nhiều hơn.

Hiện người dùng chỉ cần kích hoạt tùy chọn “Tư duy mở rộng: Giải quyết vấn đề phức tạp”. Cách lựa chọn mới sẽ chia mức độ suy luận rõ ràng hơn, tương tự cơ chế đang được Google triển khai trên AI Studio và Antigravity.

Như vậy, thay đổi từ ngày 9/10 không chỉ ảnh hưởng đến việc người dùng Gemini được chọn mô hình nào. Google đồng thời đang chuyển sang cơ chế kiểm soát mức độ suy luận, qua đó phân tách rõ hơn khả năng xử lý giữa các cấp thuê bao.