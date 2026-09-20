Sân khấu riêng của Raphinha

Ở mùa giải trước, Barcelona có chuyến làm khách thảm họa trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, khi thất bại 1-4 trước Sevilla. Ở trận đấu đó, “Gã khổng lồ” xứ Catalan thi đấu rất tệ từ công đến thủ, và gần như thất thủ hoàn toàn trước những đòn phản công sắc bén của đội bóng thành Seville, qua đó mất ngôi đầu BXH vào tay Real Madrid. Mùa giải năm nay có nét giống mùa giải trước, khi thời điểm này Barca cũng đứng đầu BXH trước chuyến làm khách trên sân của Sevilla tại La Liga. Sau 6 vòng đầu tiên, “Gã khổng lồ” xứ Catalan giành trọn 18 điểm, đứng đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Real Madrid và 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 5 chính là Sevilla. Tính cả chiến thắng trước Feyenoord ở lượt đầu tiên vòng xếp hạng Champions League, Barca đã toàn thắng 7 trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Gã khổng lồ" xứ Catalan toàn thắng 7 trận đầu tiên trên mọi mặt trận trong 1 mùa giải. Và năm nay Barcelona đã không lặp lại vết xe đổ của mùa giải năm ngoái trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, khi đánh bại Sevilla ở vòng đấu thứ 7 với tỉ số 3-1.

Về phía đội chủ nhà, Sevilla cũng có khởi đầu ấn tượng trong mùa giải năm nay. Có thời điểm Sevilla còn vươn lên dẫn đầu BXH La Liga. Sau 6 vòng đấu, đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan có 13 điểm, đứng thứ 5 trên BXH, kém Barca 5 điểm và kém đội xếp thứ 2 Real Madrid chỉ 2 điểm (13 so với 18 và 15). Trong 5 trận đấu gần đây nhất, Sevilla giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất của họ đã khép lại với niềm vui trọn vẹn bằng một thắng lợi thuyết phục. Khả năng tổ chức đội hình kỷ luật cùng sự hưng phấn đang lên cao biến Sevilla thành một đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào vào thời điểm này. Tuy nhiên, đối với Barcelona thì lại là một câu chuyện khác. Dù đội chủ nhà cũng đang vào phom, nhưng vẫn không thể chống lại được sức mạnh của nhà ĐKVĐ La Liga trong thời điểm hiện tại, dù cho đội chủ sân Ramon Sanchez Pizjuan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Dù cho HLV Hansi Flick đã cảnh báo từ trước trận đấu, nhắc lại thất bại thảm hại 1-4 ở mùa giải trước trên sân Sevilla và khẳng định đối thủ này cực kỳ khó chịu. Nhưng Barca vẫn phải chịu áp lực cực lớn trước sức ép của đội chủ nhà sau tiếng còi khai cuộc. Và tưởng chừng như kịch bản màn đối đầu ở mùa giải trước tiếp tục tái hiện trên sân Ramon Sanchez Pizjuan, khi vào phút 19, Fofana đánh đầu cận thành mở tỉ số cho Sevilla. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Raphinha đã lập một cú hat-trick cho Barca, qua đó ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Cần nhớ cú hat-trick hoàn hảo, khi ngôi sao người Brazil ghi 1 bàn bằng đầu, 1 bàn bằng chân trái, 1 bàn bằng chân phải. Ngoài ra, Raphinha còn một lần đá phạt góc trúng khung gỗ đối phương. Và đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp anh ghi 3 bàn thắng từ các pha xử lý vừa hoa mỹ vừa có hiệu quả cao. Với chiến thắng này, HLV Hansi Flick tiếp tục thiết lập một kỷ lục mới cho Barcelona khi dẫn dắt “Gã khổng lồ” xứ Catalan giành chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường ở mùa giải này, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu La Liga với 21 điểm tuyệt đối sau 7 vòng đấu.