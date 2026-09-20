Cầu thủ sinh năm 2010 đầu tiên đá ở Premier League

Nicoll-Jazuli gây chú ý khi ra mắt tại Premier League.

Nicoll-Jazuli được HLV Xabi Alonso tung vào sân ở phút 86. Ở tuổi 16 và 225 ngày, tiền vệ sinh năm 2010 trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea ra sân tại Premier League, vượt qua kỷ lục trước đó do Jody Morris nắm giữ. Nicoll-Jazuli cũng là cầu thủ đầu tiên sinh năm 2010 thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sinh ra tại Sydney (Australia), Nicoll-Jazuli có mẹ là người Australia, trong khi cha đến từ khu vực biên giới Chad-Sudan. Cầu thủ này sở hữu hộ chiếu Pháp và quốc tịch Anh, đồng thời đã được triệu tập vào đội U17 Anh.

Nicoll-Jazuli gia nhập Chelsea từ năm 6 tuổi và nhanh chóng gây ấn tượng ở hệ thống đào tạo trẻ. Anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Chelsea tại UEFA Youth League, ra mắt trong trận gặp Benfica hồi tháng 9 và ghi bàn vào lưới Ajax. Dù mới 16 tuổi, tiền vệ này đã được trao cơ hội thi đấu cho đội U21 Chelsea.

HLV Xabi Alonso từng dành nhiều lời khen cho học trò trẻ trong giai đoạn tiền mùa giải. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá Nicoll-Jazuli là mẫu cầu thủ sở hữu những phẩm chất đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của Chelsea là giúp anh phát triển đúng hướng.

“Cậu ấy là một tài năng mà chúng tôi cần hỗ trợ và phát triển. Có những phẩm chất đặc biệt không thường xuất hiện ở một cầu thủ 16 tuổi”, Alonso từng nhận xét.

Nicoll-Jazuli đang nhận được nhiều kỳ vọng tại Chelsea. Tuy nhiên, tiền vệ 16 tuổi vẫn cần thêm thời gian và cơ hội thi đấu để trui rèn bản lĩnh ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới như Premier League.

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