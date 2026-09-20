Trực tiếp Atletico vs Real Madrid 21h15 ngày 20/9. Trực tiếp La Liga

Theo lịch chính thức của La Liga, trận Atletico Madrid vs Real Madrid được tổ chức lúc 16h15 ngày 20/9 theo giờ địa phương Tây Ban Nha, tương đương 21h15 cùng ngày tại Việt Nam, đây là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng 7 La Liga mùa giải 2026/27.

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên hệ thống SCTV, SCTV cho biết các trận đấu thuộc vòng 7 La Liga 2026/27, trong đó có cuộc đối đầu Atletico Madrid vs Real Madrid, được phát trực tiếp trên SCTV15 và ứng dụng SCTV Online.

Đây là trận derby thứ 7 của La Liga mùa này và diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng, Atletico Madrid đang đứng thứ 4 với 13 điểm sau 6 vòng, trong khi Real Madrid đứng thứ 2 với 15 điểm.

Atletico Madrid có lợi thế sân nhà Metropolitano, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone vừa tìm lại mạch chiến thắng với hai trận thắng liên tiếp trước Real Sociedad và Osasuna, lần lượt với các tỷ số 3-0 và 4-0, thành tích này giúp Atletico có sự chuẩn bị đáng chú ý trước trận derby.

Trong khi đó, Real Madrid bước vào derby với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước Rayo Vallecano và Elche tại La Liga, đồng thời có thêm chiến thắng trước Inter Milan ở Champions League.

Cuộc đối đầu giữa hai đội cũng gợi lại những trận derby giàu cảm xúc ở mùa giải trước, La Liga thống kê Atletico từng thắng Real Madrid 5-2 trên sân nhà ở mùa 2025/26, trong khi Real Madrid sau đó đánh bại Atletico 3-2 ở trận lượt về.

Với Atletico Madrid, lợi thế sân nhà cùng phong độ đang được cải thiện là những điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn, Real Madrid trong khi đó hướng tới việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu và tiếp tục cuộc đua tại La Liga. Vì vậy, trận derby tại Metropolitano được dự báo thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cũng như khán giả Việt Nam.

Thông tin trận Atletico Madrid vs Real Madrid

Thời gian: 21 giờ 15 ngày 20/9/2026 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Vòng 7 La Liga 2026/27

Địa điểm: Sân Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Trận đấu: Atletico Madrid - Real Madrid

Trực tiếp tại Việt Nam: SCTV15, SCTV Online.

Trận derby Madrid diễn ra vào khung giờ thuận lợi đối với khán giả Việt Nam, gười hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc so tài giữa Atletico Madrid và Real Madrid từ 21h15 ngày 20/9, trong đó SCTV15 và SCTV Online là các kênh/hạ tầng được SCTV công bố cho vòng đấu này.

Trực tiếp Atletico Madrid vs Real Madrid

SCTV Online

SCTV.