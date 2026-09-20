Thành Chung chấn thương, vì sao HLV Kim Sang-sik gọi Khoa Ngô thay vì Đoàn Văn Hậu?

Sau khi hậu vệ Nguyễn Thành Chung gặp vấn đề về thể trạng, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập bổ sung Ngô Đăng Khoa, cầu thủ trẻ Việt kiều sinh năm 2006 đang thi đấu cho CLB Công an TP.HCM, lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù được HLV Kim Sang-sik triệu tập, Thành Chung không thể góp mặt trong đội hình tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Điều đáng chú ý là Khoa Ngô không phải một trung vệ hay hậu vệ có thể trực tiếp thay thế vị trí của Thành Chung. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu là cái tên được người hâm mộ quan tâm khi đội tuyển cần bổ sung nhân sự ở hàng phòng ngự.

Vậy đâu là lý do khiến HLV Kim lựa chọn Khoa Ngô?

Khoa Ngô mang đến lựa chọn mới cho hàng công

Ngô Đăng Khoa sinh năm 2006, là cầu thủ Việt kiều có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Việc triệu tập tiền đạo này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển đang chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng.

Khoa Ngô được triệu tập bổ sung cho đội hình ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: CLB Công an TP.HCM)

Đáng chú ý, Khoa Ngô từng được triệu tập chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 nhưng phải rút lui vì chấn thương. Việc được gọi trở lại cho thấy cầu thủ này đã nằm trong danh sách theo dõi của ban huấn luyện từ trước.

Tuy nhiên, việc Khoa Ngô được lựa chọn không đồng nghĩa với việc HLV Kim bỏ qua nhu cầu bổ sung trung vệ. Đây có thể là quyết định tận dụng cơ hội để tăng chiều sâu đội hình ở một vị trí khác, thay vì tìm người thay thế trực tiếp Thành Chung.

Vì sao không phải Đoàn Văn Hậu?

Xét về chuyên môn, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và trung vệ lệch trái. Bởi vậy, anh có thể được xem là một phương án bổ sung cho hàng phòng ngự trong trường hợp Thành Chung vắng mặt.

Dù vậy, việc Văn Hậu có được triệu tập hay không còn phụ thuộc vào đánh giá của ban huấn luyện về tình trạng thể lực, phong độ và phương án chiến thuật. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận lý do cụ thể khiến HLV Kim không lựa chọn hậu vệ này.

Chỉ trong một tuần, Văn Hậu phải đối mặt với nhiều khó khăn: nhận án phạt từ VFF, thi đấu cùng CLB Công an Hà Nội tại Nhật Bản và thua 4-1, không có tên trong danh sách triệu tập ĐT Quốc gia. (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Một yếu tố khác cần được đặt trong bối cảnh là án treo giò 4 trận mà Văn Hậu nhận từ VFF sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân. Tuy nhiên, không thể khẳng định án kỷ luật là nguyên nhân trực tiếp khiến anh không được triệu tập bổ sung nếu chưa có xác nhận từ ban huấn luyện.

Ở hàng thủ, ĐT Việt Nam vẫn có những lựa chọn khác như Nguyễn Nhật Minh, Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh và Phan Tuấn Tài. Điều này có thể giúp HLV Kim chủ động hơn trong việc sắp xếp nhân sự, đồng thời cân nhắc bổ sung cầu thủ ở những vị trí khác.

Như vậy, việc HLV Kim Sang-sik gọi Khoa Ngô thay vì Đoàn Văn Hậu có thể xuất phát từ nhu cầu tăng cường lựa chọn trên hàng công và kế hoạch nhân sự tổng thể. Tuy nhiên, khi chưa có lời giải thích chính thức từ ban huấn luyện, đây vẫn là góc nhìn phân tích, chưa phải lý do đã được xác nhận.