Đối thủ của Việt Nam gặp sự cố trước FIFA ASEAN Cup

HLV Nolberto Solano dự kiến bay thẳng tới Indonesia sau khi không thể tham gia trại tập huấn của Pakistan vì vấn đề visa.

Theo Dawn và The Express Tribune, HLV Nolberto Solano chưa thể tới Islamabad trong đợt tập trung của tuyển Pakistan do vấn đề liên quan đến visa. Cựu tuyển thủ Peru ban đầu nộp hồ sơ không đúng diện thị thực. Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) sau đó phải làm lại thủ tục, khiến ông không kịp tham gia trại tập huấn cùng đội.

Solano dự kiến bay thẳng tới Indonesia và hội quân trước khi FIFA ASEAN Cup khởi tranh. Trong thời gian HLV trưởng vắng mặt, hai trợ lý Titus Bramble và Walid Javaid phụ trách các buổi tập của tuyển Pakistan tại Islamabad.

Sự cố xảy ra vào giai đoạn quan trọng khi Pakistan chỉ còn ít ngày để hoàn thiện quá trình chuẩn bị. Đội bóng Nam Á sẽ mở màn gặp Thái Lan ngày 26/9 tại Bandung, trước khi lần lượt đối đầu Philippines ngày 29/9 và tuyển Việt Nam ngày 2/10.

Việc Solano không trực tiếp làm việc cùng các cầu thủ trong đợt tập trung cuối khiến quá trình chuẩn bị của Pakistan thiếu đi sự liền mạch. Điều này càng đáng chú ý khi đội hình của họ gồm cả những cầu thủ tập luyện trong nước và nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài.

Pakistan cũng gặp vấn đề về điều kiện tập luyện. Chủ tịch PFF Syed Mohsen Gilani cho biết cơ sở vật chất được Pakistan Sports Board bố trí ban đầu chưa đáp ứng yêu cầu. Liên đoàn sau đó phải điều chỉnh địa điểm và điều kiện phục vụ đội tuyển.

Bất chấp những trục trặc trước giải, Pakistan vẫn triệu tập 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup. Đội trưởng Abdullah Iqbal tiếp tục góp mặt, trong khi tiền đạo kỳ cựu Kaleemullah trở lại đội tuyển. Easah Suliman cùng một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng có tên trong danh sách.

Abdul Samad là một trong những gương mặt đáng chú ý. Tiền vệ từng giữ băng đội trưởng U17 Pakistan vừa ký hợp đồng hai năm với Qarabag, đội bóng hàng đầu Azerbaijan. Ban huấn luyện cũng được bổ sung kinh nghiệm khi cựu hậu vệ Newcastle United Titus Bramble gia nhập đội ngũ trợ lý của Solano trước giải.

Pakistan góp mặt tại FIFA ASEAN Cup sau khi Trung Quốc rút lui để tập trung cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Giải đấu tại Indonesia mang đến cơ hội hiếm có để đội tuyển Nam Á liên tiếp đối đầu các đại diện Đông Nam Á trong một giải chính thức.

PFF xem FIFA ASEAN Cup như một bài kiểm tra quan trọng. Chủ tịch Mohsen Gilani thừa nhận Pakistan phải đối đầu những đội tuyển được đánh giá cao hơn, nhưng cho rằng đây là dịp để kiểm chứng sự tiến bộ của đội bóng. Trước đó, Pakistan vô địch Diamond Jubilee International Football Tournament tại Maldives, danh hiệu giúp họ chấm dứt 74 năm chờ đợi một chức vô địch ở cấp đội tuyển.

Với tuyển Việt Nam, Pakistan là đối thủ cuối cùng tại vòng bảng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10. Chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.