Havertz khiến fan Arsenal tức giận

Havertz khiến fan Arsenal phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đội nhà cần một bàn thắng để tìm lại hy vọng sau khi bị dẫn 0-3, Havertz có cơ hội rõ ràng ở phút 78. Tuy nhiên, trong thế đối mặt với thủ môn Bart Verbruggen, tiền đạo người Đức lại không thể ghi bàn rút ngắn tỷ số.

Pha bỏ lỡ của Havertz lập tức trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội khi nhiều CĐV Arsenal tỏ ra không hài lòng. Một tài khoản viết: "Cú sút thật thiếu trách nhiệm". CĐV khác lên tiếng: "Nếu rút ngắn được tỷ số ở pha này, Arsenal thực tế vẫn còn cơ hội". Một người hâm mộ khác viết: "Havertz vẫn luôn cẩu thả ở những tình huống dứt điểm cuối cùng".

Một bộ phận CĐV Arsenal còn dùng những từ ngữ nặng nề hơn khi cho rằng màn thể hiện của Havertz không tương xứng với mức đãi ngộ 280.000 bảng/tuần mà CLB dành cho anh.

Theo thống kê từ Sofascore, Havertz chỉ có một cú sút trúng đích, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn và có 42 lần chạm bóng. Màn trình diễn này khiến nhiều CĐV Arsenal không hài lòng. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng tiền đạo 27 tuổi cần phải cải thiện đáng kể khả năng đóng góp trên hàng công.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal bị Brighton áp đảo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng thời dành lời khen cho khả năng tổ chức và chiến thuật của đội chủ nhà, những yếu tố khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong suốt trận đấu.

Thất bại này cũng đánh dấu lần đầu tiên Arsenal không thể ghi bàn tại Premier League mùa này. Hàng thủ của "Pháo thủ" cũng trải qua một ngày đáng quên khi phải nhận tới 3 bàn thua.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.