Cựu HLV Chelsea gây hỗn chiến tại Ligue 1

Liam Rosenior gây ra hỗn chiến tại Ligue 1. Ảnh: Reuters

Đêm 19/9, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận thắng 2-1 của Paris FC trước Strasbourg tại vòng 5 Ligue 1, huấn luyện viên Rosenior tiến về phía khán đài đội khách để ăn mừng quá khích.

Hành động chỉ tay, đập ngực và giương cao hai tay của cựu thuyền trưởng Strasbourg nhắm vào người hâm mộ đội bóng cũ lập tức châm ngòi cho một cuộc xô xát quy mô lớn, lôi kéo khoảng 30 cầu thủ cùng nhân viên ban huấn luyện hai bên lao vào ẩu đả.

Theo ESPN, giải thích về phản ứng gây tranh cãi tại buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân 42 tuổi khẳng định đây là lời đáp trả việc một nhóm khán giả đội khách liên tục lăng mạ gia đình ông bằng tiếng Pháp.

Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh bản thân luôn tôn trọng truyền thống của Strasbourg, song những lời thóa mạ nhắm vào người thân đã "vượt quá giới hạn chịu đựng". Rosenior xem màn ăn mừng này là thông điệp trực diện gửi tới nhóm người chưa từng muốn thấy ông gặt hái thành công.

Ở khía cạnh chuyên môn, Paris FC giành trọn 3 điểm nhờ hai bàn thắng của Ilan Kebbal và Pablo Pagis, bất chấp bàn phản lưới nhà vào cuối trận của Moustapha Mbow. Kết quả này nối dài chuỗi trận thăng hoa của thầy trò Rosenior với thành tích bất bại qua 5 vòng đấu đầu tiên (3 thắng, 2 hòa).

Đội bóng thủ đô nước Pháp hiện vững vàng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ligue 1, chỉ kém đội dẫn đầu AS Monaco 2 điểm.

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