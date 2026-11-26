Giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 29 năm 2026 hứa hẹn mang đến sân chơi hấp dẫn dành cho các vận động viên. TRONG ẢNH: Vận động viên thi đấu tại mùa giải thứ 28 năm 2024. Ảnh: PHI NÔNG

Hơn 600 tay vợt góp mặt

Theo ban tổ chức, giải có hơn 600 tay vợt đến từ 20 câu lạc bộ đăng ký tranh tài. Vận động viên thi đấu nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo các nhóm tuổi: 16 - 30 tuổi, 31 - 35 tuổi, 36 - 40 tuổi, 41 - 45 tuổi, 46 - 50 tuổi, 51 - 55 tuổi, 56 - 60 tuổi, 61 - 65 tuổi, 66 tuổi trở lên và nhóm lãnh đạo.

Việc tổ chức đa dạng nội dung và độ tuổi giúp giải nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thi đấu của vận động viên. Mùa giải lần thứ 29 hứa hẹn diễn ra sôi nổi, hấp dẫn khi có sự tham dự của các vận động viên có chất lượng chuyên môn cao. Những tay vợt chủ lực của câu lạc bộ cầu lông mạnh trên địa bàn thành phố như Điện Phước, Công an thành phố, Hòa Châu, Sao Đêm, Tài Thiện Phú, Điện Thắng, DBF… đều góp mặt tại giải.

Vận động viên Hoàng Tiến Đạt (Câu lạc bộ Công an thành phố Đà Nẵng) đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương tại giải. Anh là một trong những tay vợt phong trào giàu thành tích trên địa bàn thành phố. Tại Giải cầu lông Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026, vận động viên này thi đấu ấn tượng, giành 2 Huy chương Vàng nội dung đơn nam và đôi nam.

“Tôi rất vui khi được tham dự Giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2026. Đây là sân chơi hấp dẫn, mang đến cơ hội để tôi kết nối với những người có chung niềm đam mê cầu lông. Tôi sẽ thi đấu với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất để cạnh tranh huy chương”, anh Đạt chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Khắc Huệ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cầu lông Sao Đêm, Giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố có quy mô lớn, quy tụ nhiều tay vợt mạnh nên tính cạnh tranh rất cao. Tại giải lần này, câu lạc bộ tham dự với hơn 80 vận động viên chia làm 2 đoàn.

Để đạt thành tích tốt nhất, các thành viên của câu lạc bộ duy trì tập luyện thường xuyên mỗi ngày. Hy vọng, các tay vợt sẽ cống hiến những trận cầu hay, hấp dẫn cho khán giả.

Tạo sức bật cho phong trào

Từ giải cầu lông các câu lạc bộ Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và chuyển thành giải cầu lông truyền thống các câu lạc bộ thành phố hiện nay, phong trào cầu lông Đà Nẵng được lan tỏa rộng rãi. Giải mang đến cơ hội để vận động viên giao lưu, cọ xát và tạo sự ổn định trong việc vận động quần chúng tham gia tập luyện, thi đấu cầu lông.

Nhờ đó, trình độ chuyên môn của phong trào nói chung, các câu lạc bộ nói riêng được nâng chất lượng rõ rệt khi các câu lạc bộ cũng như từng hội viên dần đi vào nền nếp tập luyện nghiêm túc, áp dụng các bài tập chuyên môn và thi đấu giao hữu hằng ngày.

Chất lượng giải cũng được nâng cao tương ứng. Không những thế, giải tác động tích cực đến cầu lông thành tích cao của Đà Nẵng. Qua các giải đấu, nhiều nhân tố mới được phát hiện đã trở thành trụ cột của đội tuyển cầu lông Đà Nẵng, tham gia thi đấu và giành nhiều thành tích cao tại các giải cầu lông quốc gia.

Ông Phạm Vũ Chí Cường, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng cho hay, công tác chuẩn bị cho giải năm nay dần được ban tổ chức hoàn tất, nhằm sẵn sàng mang đến sân chơi sôi nổi và hấp dẫn cho vận động viên, tạo điều kiện cho người hâm mộ cổ vũ. Mục tiêu ban tổ chức hướng đến là xây dựng giải đấu chuyên nghiệp, uy tín và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào cầu lông.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, cầu lông thu hút đông người dân tập luyện và thi đấu. Giải đấu lần này là cầu nối của đam mê, nơi mỗi vận động viên được vui chơi, thi đấu nâng cao chuyên môn và rèn luyện sức khỏe.

Thông qua giải, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia tập luyện cầu lông nói riêng và thể dục - thể thao nói chung, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.