Phong độ Crystal Palace vs Real Sociedad

Chuỗi phong độ bết bát từ đầu mùa khiến HLV Pierre Sage trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh 2026/27. Người được lựa chọn thay thế, Thomas Frank, cũng không thể lập tức tạo nên hiệu ứng tích cực.

Ở trận đấu ra mắt, cựu HLV Brentford và Tottenham ít nhiều gây thất vọng khi cùng các học trò mới thúc thủ 2-3 trên sân tân binh Coventry City. Không chỉ tiếp tục giậm chân ở vị trí bét bảng, thất bại dưới tay đối thủ trực tiếp càng làm tình hình thêm tồi tệ.

Sau vòng 11, đội chủ sân Selhurst Park đứng cuối bảng với 7 điểm, từ thành tích 2 thắng, 1 hòa và 8 bại. 5 vòng đấu gần nhất đều chứng kiến đội bóng thành London phải rời sân cùng hai bàn tay trắng.

Người hâm mộ chắc chắn kỳ vọng tân HLV Thomas Frank sẽ giúp cải thiện nhiều mặt, đặc biệt ở khía cạnh phòng ngự. Không CLB nào tại đấu trường quốc nội sở hữu hệ thống phòng thủ lỏng lẻo và mắc nhiều sai sót như Palace (27 bàn thua, tương đương gần 2,5 bàn/trận).

Tình hình của nhà ĐKVĐ Conference League ở Europa League cũng không khởi sắc hơn là bao. Sau 4 lượt trận, Crystal Palace mới thắng 1, hòa 2 và thua 1, xếp hạng 21/36. Để cán đích trong top 8, Doucoure và các đồng đội chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Cuộc đón tiếp Real Sociedad vì thế mang ý nghĩa rất quan trọng. Đội khách chính là tập thể đang xếp ngay trên Palace với cùng điểm số (5) nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng. Phong độ thời gian gần đây của đội khách cũng tỏ ra thiếu ổn định.

4 lần ra sân gần nhất, Real Sociedad chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, cả 2 thất bại đều diễn ra trên sân khách. Dẫu vậy, xét tổng thể, đội bóng xứ Basque vẫn thể hiện bộ mặt mang nhiều sắc màu lạc quan hơn.

Lúc này tại La Liga, Real Sociedad đang đứng hạng 5, kém top 4 khoảng cách 5 điểm. Áp lực từ sân chơi trong nước vì thế không quá nhiều. HLV Pellegrino Matarazzo và các học trò có thể tập trung dồn lực cho mục tiêu vươn lên, cán đích trong top 8 và giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Tuy nhiên, cũng cần biết rằng thành tích của Real Sociedad trong những lần đụng độ các đại diện Ngoại hạng Anh không tốt. 11 cuộc chạm trán những đội bóng thuộc đảo quốc sương mù gần đây, Sociedad mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 3 và thua tới 7.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Real Sociedad

Crystal Palace: Vẫn chưa có sự phục vụ của Chadi Riad, Ismaila Sarr, Takehiro Tomiyasu và Oscar Mingueza.

Real Sociedad: Thiếu vắng Alvaro Odriozola và Ander Barrenetxea do chấn thương.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Real Sociedad

Crystal Palace: Henderson; Khalaili, Canvot, Richards, Chilwell; Timber, Doucoure, Hughes; Pino, McNeil; Strand Larsen

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Gorrotxategi, Soler; Kubo, Sucic, Guedes; Oyarzabal

Dự đoán: 2-2