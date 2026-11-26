Sự khác biệt của nhà đương kim vô địch

Nếu vòng đấu mở màn tại Vinpearl Golf Léman mới chỉ cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch, thì vòng đấu thứ hai là màn khẳng định đẳng cấp của Lê Chúc An. Golfer của đoàn Hà Nội không chỉ bảo vệ thành công ngôi đầu bảng mà còn tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua danh hiệu, khi biến khoảng cách mong manh một gậy sau ngày thi đấu đầu tiên thành lợi thế lên tới 8 gậy trước vòng chung kết.

Sau 36 hố, Chúc An sở hữu tổng điểm -6 (138 gậy) với hai vòng đấu cùng đạt 69 gậy (-3). Cô cũng là golfer duy nhất ở nội dung cá nhân nữ duy trì tổng điểm âm sau hai ngày tranh tài. Trong khi đó, đối thủ gần nhất là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an Nhân dân) đang có tổng điểm +2.

Điều ấn tượng trong màn trình diễn của Chúc An không đơn thuần nằm ở điểm số, mà còn ở khả năng duy trì hiệu suất thi đấu qua nhiều vòng. Trong golf đỉnh cao, một vòng đấu xuất sắc có thể là kết quả của thời điểm thăng hoa về phong độ, nhưng việc liên tiếp tạo ra những vòng đấu dưới chuẩn par trên một sân golf giàu thử thách phản ánh rõ hơn chất lượng chuyên môn, khả năng thích nghi và sự ổn định của vận động viên.

Vinpearl Golf Léman, với những dải fairway tương đối hẹp, rough dày, hệ thống bunker được bố trí có chủ đích cùng những mặt green phức tạp, đòi hỏi golfer phải cân bằng giữa khả năng tấn công và quản trị rủi ro.

Trong bối cảnh ấy, hai vòng đấu cùng đạt -3 của Chúc An càng có giá trị. Cô không cần một vòng đấu bùng nổ với điểm số đặc biệt thấp để tạo khác biệt, mà từng bước xây dựng lợi thế bằng sự ổn định, trong khi các đối thủ chưa tìm được nhịp độ thi đấu tương tự.

Đáng chú ý, Chúc An bước vào giải đấu năm nay trong điều kiện chuẩn bị không thực sự lý tưởng. Vừa từ Mỹ trở về Việt Nam trước ngày khởi tranh, nhà đương kim vô địch không có đủ thời gian hoàn thành trọn vẹn vòng đánh tập làm quen sân. Tuy nhiên, thay vì để điều đó trở thành gánh nặng tâm lý, Chúc An lựa chọn cách tiếp cận đơn giản hơn: tập trung vào từng cú đánh, thích nghi với sân đấu trong quá trình thi đấu và hạn chế những suy nghĩ tiêu cực về các khu vực tiềm ẩn rủi ro.

Cách tiếp cận ấy phần nào cho thấy sự trưởng thành trong tư duy thi đấu của golfer từng ba năm liên tiếp đăng quang ở đấu trường Quốc gia. Khi kỹ thuật đã được nâng lên một trình độ nhất định, khả năng kiểm soát tâm lý, đưa ra quyết định và thích ứng với điều kiện thực tế chính là những yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa một golfer giỏi và một nhà vô địch.

Lợi thế 8 gậy và bài toán của những người bám đuổi

Sau vòng đấu thứ hai, cục diện bảng nữ đã có sự phân hóa rõ rệt. Nếu Lê Chúc An đang tạo ra một cuộc đua riêng ở ngôi đầu, thì phía sau cô là màn cạnh tranh quyết liệt giữa những golfer giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ đang trên đà khẳng định mình.

Đoàn Xuân Khuê Minh vẫn là đối thủ gần nhất của Chúc An. Nhà vô địch Quốc gia năm 2022 từng tạo sức ép đáng kể lên ngôi đầu với vòng mở màn 70 gậy (-2). Tuy nhiên, vòng đấu thứ hai với 76 gậy (+4) khiến đại diện Công an Nhân dân đánh mất lợi thế đã xây dựng trước đó, đồng thời đối diện với nhiệm vụ khó khăn nếu muốn lật ngược thế cờ trong 18 hố cuối cùng.

Dẫu vậy, kinh nghiệm và đẳng cấp của Khuê Minh vẫn là những yếu tố không thể xem nhẹ. Từng bước lên đỉnh cao golf nữ Việt Nam, golfer của đoàn Công an Nhân dân hiểu rõ những yêu cầu của một vòng chung kết. Vấn đề đặt ra với Khuê Minh lúc này là phải tìm được điểm cân bằng giữa tham vọng thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu và nhiệm vụ bảo vệ vị trí thứ hai trước sức ép ngày càng lớn từ phía sau.

Trong khi đó, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngày thi đấu thứ hai là màn tăng tốc của bộ đôi đại diện TP.HCM, Park Ha Na và Lê Nguyễn Minh Anh (Anna Lê).

Sau vòng mở màn 76 gậy (+4), Park Ha Na trở lại mạnh mẽ với vòng đấu 71 gậy (-1), qua đó vươn lên vị trí thứ ba với tổng điểm +3, chỉ còn cách Khuê Minh đúng một gậy.

Ấn tượng không kém là Lê Nguyễn Minh Anh. Từ vị trí thứ 11 sau vòng mở màn với 79 gậy (+7), golfer này cải thiện tới 9 gậy trong ngày thi đấu thứ hai, hoàn thành vòng đấu với 70 gậy (-2) để vươn lên vị trí thứ tư với tổng điểm +5.

Sự trở lại của hai đại diện đội chủ nhà cho thấy bảng xếp hạng vẫn có thể biến động mạnh chỉ sau 18 hố. Dù cơ hội cạnh tranh chức vô địch đã trở nên khó khăn hơn, cuộc đua giành HCB và HCĐ Đại hội đang mở ra những kịch bản khó lường.

Với Park Ha Na và Lê Nguyễn Minh Anh, việc cùng tạo ra những vòng đấu điểm âm ở ngày thi đấu thứ hai là tín hiệu tích cực trước chặng quyết định. Nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn, bộ đôi của TP.HCM hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong nhóm dẫn đầu.

Ở nhóm sau, Nguyễn Thảo My, Nguyễn Viết Gia Hân và Lê Thị Thanh Thúy. Cả ba đang chia sẻ vị trí thứ năm với tổng điểm +7, cách vị trí giành HCĐ tạm thời của Park Ha Na 4 gậy.

Trong số này, Nguyễn Thảo My sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng bản lĩnh của nhà vô địch nhiều kỳ Đại hội. Tuy nhiên, những khó khăn trong việc lựa chọn gậy, đọc green và xử lý các vị trí cắm cờ thử thách khiến cô chưa thể phát huy tối đa năng lực qua hai vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Viết Gia Hân đại diện cho sức trẻ và tiềm năng phát triển của golf nữ Việt Nam. Vòng chung kết sẽ là cơ hội để golfer trẻ của Hà Nội chứng minh khả năng vượt qua áp lực, đặc biệt trong bối cảnh cô phải cạnh tranh với nhiều đàn chị giàu kinh nghiệm.