Phong độ U17 Việt Nam vs U17 Mali

Liên tiếp bị đẩy vào thể phải bám đuổi nhưng những nỗ lực tuyệt vời vẫn giúp U17 Việt Nam giật lại 1 điểm quan trọng từ tay U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2. Dẫu vậy, kết quả hòa 3-3 rõ ràng chưa thể làm hài lòng thầy trò HLV Cristiano Roland.

Sau thất bại 2-3 có phần nuối tiếc trong ngày ra quân, U17 Việt Nam tự tin bước vào cuộc chạm trán đại diện châu Đại Dương cùng sự tự tin cao độ. Nhưng khả năng phòng ngự bộc lộ nhiều sai sót, đồng thời để cảm xúc lấn át thay vì thể hiện bộ mặt lạnh lùng, toan tính hơn, khiến các "Chiến binh Sao vàng" lỡ thời cơ mang ý nghĩa bước ngoặt.

Giờ đây với chỉ 1 điểm trong tay, cánh cửa đi tiếp của U17 Việt Nam đã hẹp đi đáng kể. Muốn góp mặt ở vòng 32 đội, Nguyễn Lực cùng các đồng đội gần như chắc chắn phải giành chiến thắng trước U17 Mali. Bất kỳ kết quả nào khác cũng khó tạo nên sự khác biệt.

Tại bảng G, U17 Mali đã chắc suất đi tiếp ở vị trí đỉnh bảng. Vị trí thứ 2 về lý thuyết vẫn còn là cuộc cạnh tranh giữa 3 gương mặt còn lại. Tuy nhiên, U17 Bỉ nhiều khả năng không khó để hạ gục U17 New Zealand, qua đó theo chân đại diện châu Phi vào thẳng vòng 1/16.

Khi ấy, U17 Việt Nam sẽ buộc phải thắng U17 Mali bởi chỉ nắm trong tay 4 điểm, thầy trò HLV Roland mới có cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm 8/12 đội hạng 3 sở hữu thành tích tốt nhất.

Kịch bản khó có thể khác trong bối cảnh 2 tập thể đang đứng hạng 3 ở bảng H là U17 Trung Quốc và bảng L là U17 Nhật Bản chỉ phải đụng độ những đối thủ rất yếu như U17 Fiji hay U17 Honduras.

Về phần mình, U17 Mali không còn nhiều mục tiêu chiến đấu ở lượt cuối. Đích thân HLV Soumaila Coulibaly xác nhận sẽ chỉ tung ra sân đội hình dự bị, nhằm dưỡng sức cho các trụ cột, chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp.

Đó chắc chắn là thông tin tích cực dành cho U17 Việt Nam. Nếu chứng kiến 2 màn trình diễn đã qua của đại diện châu Phi, dễ nhận thấy sức mạnh áp đảo họ mang đến bảng G.

Ngay cả trước đương kim á quân châu Âu, U17 Bỉ, U17 Mali cũng tạo ra thế trận vượt trội, kiểm soát bóng tới 60%, tung ra 19 pha dứt điểm (so với vỏn vẹn 3 của đối thủ). Sức mạnh thể chất, tốc độ và quyết tâm thể hiện mình luôn giúp các đại diện đến từ lục địa đen trở nên nổi bật ở các giải đấu trẻ.

Thế nên, dù chỉ đưa ra sân đội hình 2, U17 Mali vẫn hứa hẹn rất mạnh. Kỳ vọng vào khả năng lỏng chân của đối thủ chẳng khác nào tự sát. Nên nhớ, các cầu thủ dự bị của U17 Mali chắc chắn cũng rất muốn thể hiện mình, nhằm hy vọng lọt vào mắt xanh của HLV Coulibaly, hay xa hơn là đội ngũ tuyển trạch viên "săn đầu người" đầy rẫy trên khán đài.

Thông tin lực lượng U17 Việt Nam vs U17 Mali

U17 Việt Nam: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

U17 Mali: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Mali

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thùy, Nguyễn Lực, Trọng Phong, Đại Nhân, Văn Dương, Sỹ Bách

U17 Mali: Coulibaly Abdoul, Sacko, Coulibaly Cheickna, Dianessi, Sylla, Maiga, Diawara, Kamissoko, Kone, Niang, Koita

Dự đoán: 1-0