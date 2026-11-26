Theo đó, trên đường đua xanh, các kình ngư Quân đội đã mang về thêm 2 tấm huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên giành huy chương vàng nội dung bơi 50m ngửa nữ; tốp 4 vận động viên: Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Anh Thư, Võ Thị Bảo Ngọc xuất sắc giành huy chương vàng nội dung bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ (phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội).

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên (ảnh trên) và Nguyễn Thúy Hiền (ảnh dưới) đã thi đấu ấn tượng trong tối 25-11.

Các cô gái vàng của bơi Quân đội đứng lên bục cao nhất ở nội dung bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ.

Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, đoàn thể thao Quân đội tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở môn bơi với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc. 7 huy chương đồng; phá 4 kỷ lục quốc gia và 9 kỷ lục Đại hội. Môn bơi tại Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 27-11.

Trong buổi tối, đội bóng rổ 5x5 nam của đoàn thể thao Quân đội đã thi đấu đầy quyết tâm trước đội bóng rổ 5x5 nam đoàn Khánh Hòa. Đội bóng rổ Quân đội đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 109-52 để vào vòng trong. Còn tại môn võ cổ truyền, võ sĩ Nguyễn Văn Trường Giang cũng xuất sắc vào vòng trong khi vượt qua đối thủ là võ sĩ đoàn Lâm Đồng ở nội dung H1 võ cổ truyền hạng cân 57kg.

Võ sĩ Nguyễn Văn Trường Giang (bao tay đỏ) thi đấu xuất sắc, vào vòng trong ở nội dung H1 võ cổ truyền.

Đông đảo khán giả cổ vũ các võ sĩ tại môn võ cổ truyền.

Ngày 26-11, đoàn thể thao Quân đội tiếp tục thi đấu với những môn thế mạnh như: Bơi, bắn súng, taekwondo, võ cổ truyền… cùng một số nội dung khác.