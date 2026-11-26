Phong độ Brighton vs Universitatea Craiova

Cuối tuần qua, Brighton bất ngờ thúc thủ 0-2 trên sân tân binh Hull City. Kết quả dưới xa kỳ vọng khiến thầy trò HLV Fabian Hurzeler không những bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với ngôi đầu bảng, còn để Arsenal gia tăng cách biệt lên thành 6 điểm.

Trước chuyến hành quân đến MKM, "Mòng biển" đang bay cao với chuỗi 7 trận bất bại ở Premier League, giành tới 6 chiến thắng. Dẫu vậy, cú ngã ngựa đau đớn trước Hull City lại chỉ ra bộ mặt chưa thật ổn định trên sân khách của Brighton (chỉ thắng 2/6 chuyến du đấu gần đây).

Nhưng giữa tuần này, đại diện Ngoại hạng Anh sẽ trở về sào huyệt Amex để đón tiếp Universitatea Craiova. Trên BXH, đội chủ nhà hiện đứng hạng 5 với 7 điểm. Trong khi phía đối diện, các vị khách đến từ Romania cũng có cùng điểm số nhưng xếp dưới 3 bậc do thua kém hiệu số bàn thắng.

Việc sở hữu thành tích khá tương đồng sau 3 lượt trận không đồng nghĩa đẳng cấp và trình độ của Universitatea Craiova tiệm cận Brighton. Đội khách vẫn bị đánh giá thấp hơn khá nhiều bởi cả 2 chiến thắng đã qua đều trước những đối thủ rất yếu như Inter Club d'Escaldes (Andorra) hay Egnatia (Albania).

Phải hành quân đến đảo quốc sương mù mang đến nhiều nỗi lo cho Universitatea Craiova. Tại Amex, Brighton chưa nhận bất kỳ thất bại nào từ đầu mùa, giành tổng cộng 6 thắng và 1 hòa, ghi tới 23 và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn.

Ngay cả những Arsenal (0-3), Aston Villa (0-4), Brentford (0-2) đều đã phơi áo và phải ra về trong tình cảnh không kèn trống. Còn tại Conference League, Tromso và Kauno Zalgiris đều đã được trải nghiệm sức mạnh đáng sợ của đội chủ nhà khi đều thảm bại 0-4.

Universitatea Craiova dù mang theo số vốn chuỗi 16 trận bất bại (thắng 12, hòa 4) vẫn chưa phải đối thủ xứng tầm với đoàn quân dưới trướng Fabia Hurzeler. Nên nhớ, ĐKVĐ Romania chưa từng thắng 3 trận liên tiếp ở đấu trường châu Âu kể từ chuỗi 4 trận ca khúc khải hoàn tại UEFA Cup năm 1984.

Tựu chung, phải làm khách trên sân của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, cơ hội giành điểm của thầy trò HLV Filipe Coelho rất thấp. Nhất là trong bối cảnh Brighton đang cần củng cố vững chắc vị trí trong top 8, đồng thời tìm kiếm lại cảm hứng chiến thắng sau cú sẩy chân cuối tuần qua.

Thông tin lực lượng Brighton vs Universitatea Craiova

Brighton: Chấn thương khiến Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Malick Yalcouye, Stefanos Tzimas và Zadok Yohanna chưa thể ra sân. Khả năng thi đấu của Jaouen Hadjam cũng cần đánh giá thêm.

Universitatea Craiova: Monday Etim và Pavlo Isenko đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Brighton vs Universitatea Craiova

Brighton: Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, Kadioglu; Gross, O'Reilly; Gomez, Hinshelwood, Osman; Kostoulas

Universitatea Craiova: Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Screciu; Mora, Baluta, Cicaldau, Bancu; Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Dự đoán: 2-0