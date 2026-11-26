Các VĐV thi đấu tại Giải Khiêu vũ thể thao người khiếm thị quốc gia năm 2026.

Với chủ đề “Bước nhảy chạm đến trái tim”, giải quy tụ số lượng VĐV khiếm thị lớn nhất từ trước đến nay với gần 100 VĐV đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở các nội dung: đồng diễn, Latin, Standard và phong trào. Đây là sân chơi thể thao ý nghĩa, tạo cơ hội để người khiếm thị rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, phát huy năng lực bản thân và tăng cường khả năng hòa nhập xã hội.

Giải được tổ chức hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”; hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992 - 3/12/2026) và 31 năm thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam (1995 - 2026).

Đôi vận động viên Dương Văn Đức, Tống Thị Sau (khiếm thị độ 2) giành huy chương vàng, nội dung Latin, điệu chacha.

Tham dự giải, đoàn Cao Bằng có 8 VĐV, thi đấu nội dung Latin, điệu chacha, đối tượng khiếm thị độ 1 và độ 2. Vượt qua những hạn chế về thị giác, bằng nghị lực, sự kiên trì trong tập luyện, tinh thần thi đấu tự tin và khả năng phối hợp ăn ý, các VĐV Cao Bằng đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong đó, huy chương vàng thuộc về đôi VĐV Dương Văn Đức, Tống Thị Sau (khiếm thị độ 2).

Những bước nhảy đầy nghị lực của các VĐV không chỉ khẳng định niềm đam mê, ý chí vượt lên giới hạn của bản thân mà còn góp phần thay đổi góc nhìn của xã hội về khả năng của người khuyết tật. Thành tích của đoàn Cao Bằng tại giải đấu là nguồn động viên, khích lệ phát triển phong trào thể dục, thể thao dành cho người khuyết tật, lan tỏa tinh thần sống tích cực, sự tự tin và khát vọng vươn lên, hòa nhập cộng đồng.