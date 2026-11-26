Phong độ Sunderland vs Jagiellonia

Sau hơn nửa thế kỷ trở lại đấu trường châu lục, Sunderland có màn khởi đầu đầy hứa hẹn. "Mèo đen" lần lượt đánh bại AZ Alkmaar (1-0) và Torreense (2-1). Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng HLV Regis le Bris không còn duy trì được đà thăng tiến khi để Lech Poznan cầm hòa 1-1 và bất ngờ thúc thủ 0-2 ngay trên sân nhà trước Dinamo Zagreb.

Phong độ sa sút khiến Sunderland bị đánh bật ra khỏi top 8 sau giai đoạn lượt đi của chặng phân hạng. Hành trình trở lại nhóm giành vé vào thẳng vòng 1/8 của "Mèo đen" hứa hẹn nhiều chông gai do còn phải làm khách trên sân những đối thủ khó chơi như AC Milan hay Anderlecht.

Muốn giúp tình hình trở nên sáng sủa hơn, Sunderland cần tận dụng tốt ưu thế sân nhà. Bởi cả 2 vị khách còn lại của thầy trò HLV Le Bris đều bị đánh giá không quá cao như Jagiellonia hay Levski Sofia.

Dù đang chật vật với cuộc chiến trụ hạng tại Premier League, Sunderland cũng đã cho thấy những tín hiệu lạc quan thời gian gần đây. 4 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Ánh Sáng chỉ thua 1, hòa 2 và thắng 1.

Nhờ dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, Sunderland tạm vươn lên hạng 18 và chỉ còn kém vị trí an toàn ngay phía trên ở hiệu số bàn thắng. Nếu duy trì bộ mặt ổn định, nhiều khả năng đội bóng vùng Đông bắc sẽ sớm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Chiến thắng trong cuộc đón tiếp Jagiellonia không chỉ giúp Sunderland nuôi hy vọng trở lại top 8 Europa League, còn như liều thuốc tinh thần giúp toàn đội thêm hưng phấn, sau chiến thắng trước Chelsea (1-0) và cầm chân chủ nhà Aston Villa (0-0) cuối tuần qua.

Jagiellonia rõ ràng không phải đối thủ quá đáng ngại. Đại diện đến từ Ba Lan đến lúc này mới có trong tay 3 điểm, từ thành tích 1 thắng và 3 bại, xếp hạng 29/36. Cánh cửa đi tiếp vẫn đang rất rộng mở dành cho thầy trò HLV Adrian Siemieniec do khoảng cách đến vị trí 24 chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Song với bộ mặt yếu bóng vía trên sân khách (thua 6/8 chuyến xa nhà gần đây), kịch bản đội khách có thể giành điểm trong chuyến hành quân sang đảo quốc sương mù không được đánh giá cao. Chưa kể 2 lượt trận tới, thầy trò HLV Adrian Siemieniec còn phải lần lượt đụng độ những đối thủ mạnh như Crystal Palace và Lyon.

Thay vì mơ mộng ở sân chơi quá tầm, Jagiellonia có lẽ nên tập trung cải thiện vị trí thứ 9 hiện tại ở giải VĐQG Ba Lan, nơi họ đang thể hiện bộ mặt khá phập phù với 7 thắng và 7 bại sau 14 vòng đấu.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Jagiellonia

Sunderland: Chưa có sự phục vụ của Granit Xhaka, Brian Brobbey, Daniel Ballard, Habib Diarra và Romaine Mundle vì chấn thương.

Jagiellonia: Chấn thương hồi cuối tuần trước khiến khả năng ra sân của Ousmane Sow còn chưa rõ ràng.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Jagiellonia

Sunderland: Roefs; Meunier, Danso, Alderete, Methalie; Sadiki, Ahoka; Hume, Le Fee, Fofana; Isidor

Jagiellonia: Abramowicz; Wojtuszek, Konstantopoulos, Vital, Montioa; Romanczuk, Klynge, Imaz; Agbonifo, Prelec, Szmyt

Dự đoán: 2-0