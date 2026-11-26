Sau 3 tuần tranh tài sôi nổi, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn cho khán giả, 4 đội giành quyền vào vòng chung kết Giải Pickleball PVNA Tour 2026 gồm: Sypik Đà Nẵng, Nghệ Tĩnh, AK Club và ADM & HTP. Đây là những đội sở hữu nhiều tay vợt xuất sắc và thể hiện phong độ cao ở vòng bảng, hứa hẹn tạo nên vòng chung kết giàu tính cạnh tranh. Các đội bắt cặp thi đấu để tìm ra 2 đội xuất sắc vào chung kết tranh chức vô địch nhận thưởng bao gồm 100 triệu đồng, cúp và quà tặng.

Được tổ chức bởi hệ thống xếp hạng Pickleball PVNA, đây là giải đấu pickleball đồng đội quy mô lớn, thu hút các đội tuyển mạnh nhất tranh tài. Trong lần thứ 2 khởi tranh tại Đà Nẵng, giải đấu không chỉ góp phần phát triển phong trào mà còn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng pickleball trên toàn quốc.