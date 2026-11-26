Wirtz có phong độ tốt.

Liverpool giành chiến thắng nhưng dấu ấn đáng chú ý nhất một lần nữa thuộc về Florian Wirtz. Tiền vệ người Đức tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với bàn thắng nhân đôi cách biệt, nối dài chuỗi trận lập công lên con số 5 liên tiếp ở mọi cấp độ.

Trong giai đoạn này, Wirtz ghi tổng cộng 6 bàn và có 2 kiến tạo. Những con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong lối chơi Liverpool và tuyển quốc gia, đặc biệt ở khả năng tạo đột biến và giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc cá nhân. Trước Club Brugge, cú sút đẳng cấp của Wirtz giúp đội khách nới rộng cách biệt trong thời điểm đối thủ đang dồn lên tìm bàn gỡ.

Liverpool khởi đầu chủ động nhưng không hoàn toàn áp đảo. Club Brugge vẫn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, buộc Alisson và hàng thủ đội khách phải hoạt động vất vả. Bàn mở tỷ số của Alexander Isak đến sau sai lầm khó tin của thủ môn Yann Sommer, giúp Liverpool có lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ.

Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép trong hiệp hai, nhưng không thể tận dụng cơ hội. Sau khi Wirtz ghi bàn, Isak hoàn tất cú đúp bằng pha lốp bóng tinh tế, khép lại chiến thắng 3-0 cho Liverpool.

Kết quả này giúp Liverpool nối dài chuỗi trận không thua tại vòng bảng Champions League kể từ tháng 11/2018, đồng thời chấm dứt mạch 11 trận bất bại của Club Brugge.