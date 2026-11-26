Nguyễn Thùy Linh (đoàn Đồng Nai) và Vũ Thị Trang (đoàn TP.HCM) so tài trong trận chung kết đơn nữ môn cầu lông tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) tối 25/11. Đây là màn so tài giữa Nguyễn Thùy Linh, tay vợt nữ số một Việt Nam hiện nay và Vũ Thị Trang, người từng giữ vị trí này trước khi đàn em vươn lên.

Vũ Thị Trang là đại diện chủ nhà TP.HCM. Tay vợt sinh năm 1992 từng đại diện cầu lông Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 và sở hữu nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Nguyễn Thùy Linh bước vào trận chung kết với tư cách tay vợt số một Việt Nam. Cô từng giành huy chương vàng đơn nữ ở hai kỳ Đại hội liên tiếp năm 2018 và 2022.

Trận chung kết quy tụ hai gương mặt giàu kinh nghiệm của cầu lông nữ Việt Nam. Thùy Linh được đánh giá cao hơn về thứ hạng, nhưng Vũ Thị Trang có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương gần như không còn chỗ trống khi đông đảo người hâm mộ đến theo dõi trong ngày thi đấu cuối cùng của môn cầu lông.

Nguyễn Thùy Linh thể hiện sự vượt trội khi liên tục tạo khoảng cách về điểm số. Cô khép lại ván đầu tiên với chiến thắng 21-9, qua đó tạo lợi thế lớn trong trận chung kết. Ở set đấu thứ 2, tay vợt của đoàn Đồng Nai thắng tiếp với tỷ số 21-10, khép lại trận chung kết sau hai ván với chiến thắng 2-0.

Vũ Thị Trang không thể tạo nên bất ngờ trước sức trẻ của Thùy Linh.

Chiến thắng thuyết phục trước người chị Vũ Thị Trang giúp tay vợt sinh năm 1997 bảo vệ thành công huy chương vàng đơn nữ môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Thùy Linh lên ngôi vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau các kỳ năm 2018 và 2022.

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khép lại sau 10 ngày tranh tài (từ 16 đến 25/11), với 7 nội dung thi đấu tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM.