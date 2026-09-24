Phố Hàng Mã rực rỡ trước ngày Trung thu

Thiếu nữ xúng xính check-in phố Trung thu Hàng Mã. Video: Tuấn Anh

Chiều 24/9, phố Hàng Mã (Hà Nội) ngập trong sắc màu Trung thu. Những gian hàng kín đèn ông sao, đèn cá, đầu lân và nhiều món đồ chơi truyền thống nối dài hai bên phố, thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh.

Cổng Chợ Trung thu truyền thống năm 2026 trên phố Hàng Mã thu hút đông người dân, du khách.

Phố Hàng Mã đông đúc trong chiều 24/9, khi Rằm tháng Tám đã cận kề. Ảnh: Tuấn Anh

Rực rỡ sắc màu trên phố

Từ những chiếc đèn ông sao quen thuộc, đèn cá giấy, đầu lân đến nhiều món đồ chơi đủ màu sắc, các gian hàng trên phố Hàng Mã tạo nên không gian đặc trưng của mùa Trung thu. Sắc đỏ, vàng, xanh phủ kín các cửa hàng, trở thành phông nền bắt mắt cho người thích chụp ảnh.

Giữa dòng người tấp nập, nhiều bạn trẻ tranh thủ tìm những góc đẹp, tạo dáng bên các gian hàng.

Những gian hàng rực rỡ trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Tuấn Anh

Tà áo dài nổi bật giữa không gian ngập sắc màu Trung thu. Ảnh: Tuấn Anh

Đèn cá, đèn ông sao truyền thống được nhiều bạn trẻ thích thú lựa chọn. Ảnh: Tuấn Anh

Chia sẻ với phóng viên, H. Ngọc (26 tuổi, đến từ Bắc Ninh) cho biết cô đặc biệt ấn tượng với không khí rộn ràng của phố Hàng Mã những ngày cận Trung thu, nhất là những gian hàng bày bán đèn lồng, mặt nạ, đầu lân và nhiều món đồ chơi truyền thống quen thuộc.

Ngọc (26 tuổi, đến từ Bắc Ninh). Ảnh: Tuấn Anh

“Những món đồ chơi ở đây khiến tôi nhớ lại không khí Trung thu ngày bé. Tôi rất thích những món đồ truyền thống vì vừa gần gũi, vừa mang nét riêng của Trung thu xưa. Hôm nay tôi đến Hàng Mã cũng mong ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian nhiều màu sắc này, đồng thời cảm nhận rõ hơn không khí Trung thu đang đến rất gần”, Ngọc chia sẻ.

Xúng xính xuống phố...

Không cần đợi đến buổi tối, từ chiều nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Hàng Mã. Áo dài cách tân, váy nữ tính hay những bộ trang phục có gam màu nhẹ được lựa chọn để tạo sự nổi bật giữa những gian hàng nhiều màu sắc.

Không ít người còn chuẩn bị phụ kiện, đạo cụ và dành thời gian lựa chọn góc chụp. Những món đồ chơi Trung thu cũng trở thành phụ kiện tự nhiên cho từng khuôn hình.

Thiếu nữ tạo dáng giữa những gian hàng đồ chơi Trung thu rực rỡ. Ảnh: Tuấn Anh

Trên phố, người ta dễ bắt gặp những nhóm bạn vừa chụp ảnh, vừa cùng nhau xem lại thành quả trên điện thoại. Không khí Trung thu vì thế hiện lên không chỉ qua những món đồ chơi truyền thống, mà còn qua nụ cười và sự háo hức của những người trẻ.

Các bạn trẻ cùng tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Tuấn Anh

Lưu giữ khoảnh khắc mùa Trung thu

Điện thoại, máy ảnh liên tục được giơ lên trước những gian hàng đầy màu sắc. Người chụp ảnh chân dung, người selfie cùng bạn bè, du khách cũng tranh thủ ghi lại không khí đặc trưng của phố Hàng Mã trước Rằm tháng Tám.

Du khách ghi lại khoảnh khắc giữa không khí nhộn nhịp trên phố Hàng Mã. Ảnh: Tuấn Anh

Sắc màu phố Trung thu được lưu lại qua màn hình điện thoại..

Qua những khung hình, phố Hàng Mã hiện lên vừa rộn ràng, trẻ trung, vừa giữ những hình ảnh thân thuộc của mùa Trung thu truyền thống.