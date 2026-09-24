Ấm áp 'Trung thu yêu thương' tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao quà cho các em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai. Ảnh: KHÁNH LINH

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai hiện có 85 học sinh, sinh viên được chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành, trong đó có 33 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong khuôn khổ chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi tập thể, đố vui Trung thu, xem múa lân, nhận quà và cùng nhau phá cỗ. Hội LHPN thành phố cũng tổ chức bữa tối đoàn viên với các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Các em háo hức chờ phá cỗ trung thu. Ảnh: KHÁNH LINH

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hoàng Thị Thu Hương gửi lời chúc Trung thu đến các em, đồng thời cho biết Trung thu là dịp để toàn xã hội dành thêm sự quan tâm, chăm sóc và đồng hành với trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Việc tổ chức chương trình nhằm tạo không gian vui chơi gần gũi, giúp các em đón Tết Trung thu ấm áp và có thêm những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.