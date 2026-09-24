'Xứ sở Ánh Trăng' - Hành trình tìm lại giá trị Trung thu

Sân khấu dàn dựng hoành tráng mang đến không gian bùng nổ sắc màu cho các em nhỏ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20 giờ ngày 25/9/2026 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTVgo.

Câu chuyện của “Xứ sở Ánh Trăng” bắt đầu từ sự cố cô Trăng bất ngờ biến mất khỏi Xứ sở Ánh Trăng trong đêm Rằm tháng Tám. Bác Trâu Vàng và anh Cuội lên đường tìm cô Trăng, trải qua các không gian phố Đồ Chơi, sân ga Bí Mật và quảng trường Ánh Sáng.

Hành trình “Tìm Trăng” gửi gắm thông điệp về những giá trị của Trung thu trong đời sống hiện đại. Theo ê-kíp sản xuất, Trăng không thực sự mất đi mà con người ngày càng ít dành thời gian ngẩng lên nhìn Trăng. Từ đó, hành trình tìm cô Trăng trở thành câu chuyện về việc trân trọng hiện tại, đồng thời gợi nhắc người lớn về ký ức tuổi thơ và sự kết nối giữa các thế hệ.

Chuyến tàu "Tìm Trăng" sẽ đưa khán giả ngược thời gian về với ký ức Trung thu truyền thống. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Xứ sở Ánh Trăng” tái hiện nhiều nét văn hóa Trung thu truyền thống như rước đèn, múa Lân-Sư-Rồng, nặn tò he, làm phỗng đất và bày mâm cỗ Trung thu.

Đặc biệt, chương trình đưa khán giả trải nghiệm không khí Trung thu tại lễ hội Thành Tuyên, đồng thời giới thiệu những người trẻ đang gìn giữ các món đồ Trung thu truyền thống và những bạn nhỏ có những câu chuyện đặc biệt.

Về âm nhạc, chương trình giới thiệu các ca khúc Trung thu quen thuộc như “Rước đèn tháng Tám”, “Chiếc đèn ông sao”, “Về miền cổ tích” với phần phối khí mới, cùng các ca khúc “Trăng ơi”, “Tìm Trăng” và một trích đoạn nhạc kịch được viết mới dành riêng cho chương trình.