Tưởng nhớ các vị vua đời Trần, tiếp nối hào khí Đông A

Hàng nghìn người con, cháu họ Trần từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng thành kính về dự đại lễ.

Đại lễ giỗ Đức Thánh tổ họ Trần Việt Nam tại Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam (thôn Phương La, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Tại đại lễ, đại diện dòng họ Trần Việt Nam cùng các bô lão đã trang trọng dâng chúc văn tưởng nhớ tổ tiên, công lao của đức thánh tổ; đồng thời tặng kỷ niệm chương các tập thể, cá nhân tiêu biểu dòng họ có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển dòng họ trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại đại lễ, ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cho biết, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thành lập từ năm 1993, là một tổ chức hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO) và là thành viên chính thức của Liên hiệp UNESCO thế giới, Liên hiệp UNESCO Khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Liên hiệp có nhiệm vụ tập hợp đông đảo quần chúng ủng hộ những chương trình hoạt động của UNESCO và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục nhằm nâng cao dân trí, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới.

Ông Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam phát biểu. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Vương triều Trần là một vương triều có nhiều vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từng cùng nhân dân ba lần đánh thắng quân Nguyên - Mông, để lại cho dân tộc hào khí Đông A bất diệt. Không những vậy, nhà Trần còn nổi bật với sự hưng thịnh về kinh tế, văn hóa, ngoại giao với hàng loạt cải cách xây dựng và phát triển đất nước. Các vua nhà Trần đều là những người tài hoa, anh minh và yêu nước thương dân, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ dân tộc.

Anh hùng Lao động, nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam trang trọng dâng chúc văn tưởng nhớ tổ tiên, công lao của Đức Thánh tổ. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Theo sử sách, Thánh tổ Hoằng Nghị - Huý danh Trần Thủ Huy tức thân phụ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, là người văn võ song toàn, tài cao, đức trọng, đã có công tạo dựng đội quân dân binh hùng mạnh, giúp dẹp loạn và mở ra thế trận chống giặc Nguyên - Mông sau này. Trong trận chiến chống giặc ngoại xâm, Ngài đã hy sinh anh dũng và được vua Lý Huệ Tông phong danh hiệu Đức Hoằng Nghị Đại vương Thượng Đẳng Phúc Thần, xây dựng đền thờ tại phủ Long Hưng để đời đời dân chúng tưởng nhớ. Đức Hoàng Nghị Đại vương không chỉ có công lớn đối với đất nước mà còn có công sinh thành, dưỡng dục ba người con: Trần An Quốc Đại vương, Trần An Hạ Đại vương, Trần An Bang (tức Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ). Trần Thủ Độ là người sáng lập vương triều Trần, một đại quan kiệt xuất, có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước Đại Việt.

Hàng nghìn người là con, cháu họ Trần từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng thành kính về dự Đại lễ. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Lễ giỗ Đức Hoằng Nghị Đại vương được tổ chức hàng năm là một nghi lễ có ý nghĩa sâu sắc. Đây là dịp để con cháu họ Trần ở trong nước và nước ngoài cùng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công đức tổ tiên, tăng cường sự đoàn kết trong dòng họ và giao lưu, gắn kết với các dòng họ khác trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổ tiên; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Ông Trần Văn Mạnh nhấn mạnh, trong dòng chảy văn hóa nhân loại, việc tri ân tổ tiên, giữ gìn ký ức lịch sử, tôn vinh những giá trị cội nguồn chính là nền tảng bền vững. Đó cũng là tinh thần mà UNESCO và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam luôn đề cao: di sản không chỉ để tưởng nhớ quá khứ mà còn để soi sáng hiện tại và định hướng tương lai. Ông Trần Văn Mạnh tin rằng, con cháu họ Trần sẽ luôn phát huy tốt đẹp truyền thống “Hào khí Đông A - muôn đời tỏa sáng", đoàn kết, sáng tạo xây dựng dòng tộc ngày càng phát triển vững mạnh, cùng các dòng họ khác trong cả nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng.