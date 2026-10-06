Điện Biên đánh thức tiềm năng du lịch vùng biên Thanh Yên

Từ Khu du lịch Khoáng nóng UVa đến thác Pa Thơm, sông Nậm Núa và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc của đồng bào Lào, Cống, Thái..., Thanh Yên đang có nhiều dư địa để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cộng đồng hấp dẫn.

Thác Pa Thơm giữa núi rừng xanh ngát tạo nên điểm nhấn cảnh quan độc đáo, mở ra tiềm năng phát triển du lịch khám phá, sinh thái tại Thanh Yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dòng nước đổ xuống qua những tầng đất đá tạo nên vẻ đẹp hoang sơ của thác Pa Thơm, tài nguyên tự nhiên có thể khai thác phục vụ du lịch trải nghiệm. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Sự kết hợp giữa thác nước, thảm thực vật và địa hình núi rừng tạo nên những góc cảnh quan giàu sức hấp dẫn, phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dòng nước từ trên cao đổ xuống tạo nên vẻ đẹp hoang sơ của thác Pa Thơm. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Những cảnh quan nguyên sơ như mặt nước, núi rừng và cây cổ thụ tạo nên không gian thư giãn, trải nghiệm gần gũi thiên nhiên cho du khách đến Thanh Yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Mặt hồ phẳng lặng giữa núi rừng tại Khu du lịch Khoáng nóng UVa tạo nên cảnh quan hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách khi đến Thanh Yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Không gian xanh, cảnh quan núi rừng và hệ thống dịch vụ tại Khu du lịch Khoáng nóng UVa tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái ở Thanh Yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Du khách trải nghiệm nghề dệt truyền thống của đồng bào Lào ở bản Pa Xa Lào, xã Thanh Yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Du khách trải nghiệm nghi thức buộc chỉ cổ tay tại Tết té nước của đồng bào Lào vào tháng 4 hàng năm ở Thanh Yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tết té nước của đồng bào Lào vào tháng 4 hàng năm là một nét văn hóa giàu tính cộng đồng, có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn ở Thanh yên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tết Hoa mào gà của đồng bào Cống ở bản Púng Bon, xã Thanh Yên vào tháng 11 hàng năm mang những nét văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN