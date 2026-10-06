TP.HCM: Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tròn năm ngày ngài viên tịch

Chư tôn giáo phẩm hiện diện tưởng niệm

Hiện diện tham dự tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học TP.HCM.

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Huệ Thông tuyên đọc tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, ôn lại cuộc đời tu học, hành đạo và những đóng góp của ngài đối với Phật giáo, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Tăng Ni.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, nguyên Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Thành hội Phật giáo TP.HCM; viện chủ chùa Phù Châu (Đồng Tháp), Liễu Liễu đường (Lâm Đồng).

Trưởng lão Hòa thượng sinh năm 1928 tại Cái Bè, tỉnh Định Tường, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Phù Châu, được Hòa thượng Bổn sư ban pháp danh Nhựt Thuận; sau đó được Hòa thượng Bửu Thiền ban pháp hiệu Từ Thông.

Chư tôn đức dâng trà cúng dường

Cuộc đời ngài gắn liền với sự nghiệp hoằng pháp, giáo dục và đào tạo Tăng Ni. Từ khi Trường Cơ bản Phật học TP.HCM, tiền thân của Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, được thành lập năm 1988, ngài đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng và gắn bó với nhà trường suốt 37 năm.

Trưởng lão Hòa thượng cũng là một giảng sư được nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử biết đến, từng có thời gian dài giảng dạy tại chùa Vĩnh Nghiêm; có hàng ngàn thời thuyết pháp và tác giả của nhiều tác phẩm, thi ca với bút danh Như Huyễn Thiền sư, trong đó có bộ Ngón tay chỉ trăng (Trực chỉ đề cương, nhiều tập) cùng nhiều tác phẩm đề cương, giảng giải các kinh, luận như Pháp hoa, Viên giác, Duy-ma-cật, Thủ lăng nghiêm, Duy thức luận…

Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM dâng lời cảm tạ

Những năm cuối đời, Trưởng lão Hòa thượng chọn đời sống độc cư tại Lâm Hà, Lâm Đồng. Sau khi được các vị thân cận thỉnh về TP.HCM để kiểm tra sức khỏe, do tuổi cao, ngài viên tịch tại thiền thất trong khuôn viên Trường Trung cấp Phật học TP.HCM vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17-10-2025 (26-8-Ất Tỵ), trụ thế 98 năm, 76 hạ lạp.

Trong không khí trang nghiêm buổi lễ Tiểu tường, chư tôn giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, bậc giáo phẩm gắn bó với Phật sự hoằng pháp và giáo dục; là giáo thọ trực tiếp, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Hữu nhiễu bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông tại chùa Thanh Sơn

Thay mặt Ban Giám hiệu, Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học TP.HCM dâng lời cảm niệm, bày tỏ lòng tri ân chư tôn giáo phẩm đã quang lâm chứng minh, cùng chư tôn đức Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn và toàn thể Tăng Ni sinh các khóa tham dự lễ tưởng niệm.

Trước đó, chiều 5-10, chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đến chùa Thanh Sơn, nơi tôn trí bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, dâng hương tưởng niệm và nhiễu tháp.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chư tôn đức nhiễu tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông tại chùa Thanh Sơn