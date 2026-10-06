Chiêm ngưỡng “cõi tiên” trong lòng núi Tam Điệp

VIDEO: Vẻ đẹp độc đáo của Động Từ Thức.

Từ xa nhìn lại, dãy Tam Điệp hiện lên với vẻ hùng vĩ giữa thiên nhiên khoáng đạt. Trong lòng một quả núi thuộc dãy núi này, Động Từ Thức nằm lặng lẽ, tạo nên một thế giới khác biệt với những khối thạch nhũ mang hình dáng kỳ lạ được kiến tạo qua hàng nghìn năm.

Theo những dấu tích địa chất được lưu truyền, xưa kia khu vực dãy núi có Động Từ Thức từng nằm sâu dưới đáy biển. Qua quá trình biển thoái, những hang động đá vôi lớn dần xuất lộ, tạo nên cảnh quan đặc biệt mà ngày nay du khách có thể chiêm ngưỡng.

Động dài hơn 200 m, rộng tới hàng nghìn mét vuông. Càng đi sâu vào bên trong, du khách càng cảm nhận rõ sự kỳ thú của thiên nhiên.

Mỗi ngách động lại mở ra một không gian riêng với những mảng thạch nhũ nhiều tầng lớp, hình dáng phong phú, in dấu thời gian.

Không gian trong động càng trở nên huyền ảo khi ánh điện nhiều màu sắc chiếu lên các khối thạch nhũ.

Những mảng đá vốn mang vẻ đẹp nguyên sơ nay hiện lên lung linh, lúc như dát vàng, lúc lại tạo thành những đường nét mềm mại, kỳ bí.

Thiên nhiên đã khéo léo tạo nên một “bảo tàng” nghệ thuật ngay giữa lòng núi. Những đường cong, tầng lớp, nhũ đá nối tiếp nhau tạo nên vô số hình thù lạ mắt, kích thích trí tưởng tượng của người xem.

Từ vẻ đẹp ấy, người dân địa phương qua nhiều thế hệ đã gắn cho từng mảng thạch nhũ những hình tượng gần gũi với thế giới thần tiên như kho vàng, núi bạc, tượng Phật, đài sen... Những cách gọi dân gian ấy càng khiến không gian Động Từ Thức trở nên hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò của du khách.

Có những mảng thạch nhũ tạo thành hình dáng kỳ lạ, khiến người xem liên tưởng đến những cảnh vật trong chuyện cổ tích.

Sức hấp dẫn của Động Từ Thức không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên. Nơi đây còn gắn với câu chuyện tình giữa Từ Thức và Giáng Tiên.

Theo truyền thuyết, Từ Thức là một chàng trai trẻ hiền lành, dũng cảm. Trong một lần tình cờ, chàng gặp và cứu giúp một cô gái xinh đẹp tên Giáng Tiên. Cảm kích trước tấm lòng của Từ Thức, Giáng Tiên đưa chàng vào động và dẫn đến cõi tiên, sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng rồi nỗi nhớ quê nhà thôi thúc Từ Thức trở về nhân gian. Khi trở lại, chàng bàng hoàng nhận ra thời gian đã trôi qua hàng trăm năm. Cảnh vật đổi thay, những người thân quen không còn nữa. Sau đó, chiếc xe tiên đưa Từ Thức trở lại cõi tiên cũng hóa thành chim loan bay mất. Không thể trở về nơi từng có những tháng ngày hạnh phúc, chàng đội nón rồi đi vào núi Hoành Sơn và không trở về nữa.

Xưa kia, từng có nhiều bậc tao nhân mặc khách như Lê Thánh Tông, Lê Quý Đôn đến thưởng ngoạn và để lại nhiều bài thơ khắc trên vách động Từ Thức.

Động Từ Thức được xếp hạng Di tích danh thắng quốc gia năm 1992.

Giữa dãy Tam Điệp hùng vĩ, Động Từ Thức giống như một thế giới được thiên nhiên cất giữ qua thời gian. Những khối thạch nhũ vẫn âm thầm kể câu chuyện của đất đá; những dấu tích trên vách động gợi nhắc bước chân của người xưa; còn huyền thoại Từ Thức - Giáng Tiên tiếp tục phủ lên nơi đây một lớp màu huyền bí. Tất cả hòa quyện, tạo nên vẻ đẹp độc đáo của một di tích danh thắng - nơi thiên nhiên, lịch sử và văn hóa dân gian cùng hiện diện trong một không gian đặc biệt.