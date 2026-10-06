154 cuộc hiện ra của Đức Mẹ qua bộ sưu tập đặc biệt tại TPHCM

Nhiều người dân đến tham quan bộ sưu tập “Các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trên thế giới”, do Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phối hợp cùng Nhóm bạn hữu Carlo Acutis Sài Gòn tổ chức.

Triển lãm diễn ra từ ngày 3 - 12/10, mở cửa tự do từ 9 - 20h tại khuôn viên Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Bộ sưu tập ghi lại 154 cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại 40 quốc gia, trong đó có cuộc hiện ra tại La Vang, Việt Nam. Nguyên bản bằng tiếng Ý, bộ sưu tập đã được chuyển ngữ sang 7 ngôn ngữ và tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 8.

Theo anh Nguyên Tú, thành viên thực hiện chương trình, bộ sưu tập này do Thánh Carlo Acutis khởi xướng. Vị thánh trẻ sinh năm 1991 từng mong muốn đổi mới phương pháp giảng dạy giáo lý và cách người trẻ tiếp cận thông tin về Giáo hội.

Đây là chương trình tiếp nối triển lãm về các phép lạ Thánh Thể trên toàn thế giới được thực hiện năm trước. Anh Tú cho biết bộ sưu tập lần này được dịch lại từ đầu, thay vì chỉ hiệu đính như chương trình năm trước.

Không gian trưng bày giới thiệu 154 cuộc hiện ra của Đức Mẹ cùng bối cảnh lịch sử và địa lý của từng nơi.

Thảo My và Khánh Hà cho biết, thông tin về triển lãm qua mạng xã hội nên đã đi khá xa để đến xem. Cả hai ấn tượng với những hình ảnh và câu chuyện về Đức Mẹ ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có La Vang (Việt Nam), từ đó cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống đức tin.

Một điểm nhấn đặc biệt là bản sao tấm khăn Tilma, được Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe (Mexico) trao tặng nhân dịp kỷ niệm 500 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Guadalupe.

Người dân lặng im trước tượng "Đức Mẹ gỡ nút thắt", thắp nến và gửi gắm những lời cầu nguyện.

Dưới chân tượng, những dải băng được thắt nút, gửi lên Đức Mẹ những khó khăn, ràng buộc và điều còn ngổn ngang trong cuộc sống. Mỗi nút thắt trở thành một lời cầu nguyện, thể hiện sự phó thác và mong ước được Đức Mẹ đồng hành, nâng đỡ trên hành trình đức tin.

Theo những người thực hiện, triển lãm không chỉ giúp người tham quan tìm hiểu và suy ngẫm về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, mà còn hướng đến việc đưa những nội dung này đến gần hơn với người trẻ và trẻ em.

Việc tổ chức triển lãm trong tháng 10 gắn với Tháng Mân Côi và ngày lễ kính Thánh Carlo Acutis vào 12/10. Chương trình khép lại ngày 12/10 với Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis tại Nhà thờ Giáo xứ Thủ Thiêm, do Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế.

Thánh Carlo Acutis sinh tại London ngày 03/5/1991 và qua đời tại Milan ngày 11/10/2006 vì căn bệnh bạch cầu cấp tính khi mới 15 tuổi. Carlo Acutis là một giáo lý viên trẻ, người đã khởi sự bộ sưu tập kính Đức Trinh Nữ Maria năm 2006 nhưng chưa kịp hoàn tất. Bộ sưu tập được Nhóm bạn hữu Carlo Acutis tại Ý tiếp nối và hoàn thành năm 2014. Carlo Acutis từng cho rằng những phép lạ do Đức Trinh Nữ Maria thực hiện trong các cuộc hiện ra có thể giúp gia tăng đức tin của nhiều người.