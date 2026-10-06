Thác Voi Phục - Tiềm năng du lịch đang được đánh thức

Từ vẻ đẹp nguyên sơ

Cách trung tâm xã Quy Mông khoảng 13 km, hành trình đến thác Voi Phục đưa du khách qua những cung đường uốn lượn giữa núi rừng. Càng đi sâu, không gian càng yên tĩnh, tiếng nước từ xa vọng lại dẫn lối đến những tầng thác nối tiếp giữa màu xanh của cây rừng.

Dòng nước len qua các tầng đá, tạo thành những khoảng nước trong xanh, tung bọt trắng giữa không gian khoáng đạt. Nơi đây chưa có biển chỉ dẫn lớn, chưa có dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, nhưng vẻ đẹp tự nhiên chính là điều tạo nên sức hút riêng. Với những người lần đầu đặt chân đến, cảm giác khám phá một vùng đất còn mới mẻ càng làm chuyến đi trở nên thú vị.

Thác Voi Phục giữa không gian núi rừng nguyên sơ ở thôn Đồng Song, xã Quy Mông.

Anh Hà Ngọc Kết, thôn Kiên Lao, xã Quy Mông, chia sẻ: “Điều tôi ấn tượng nhất là cảnh quan ở đây còn rất tự nhiên. Đến Voi Phục không chỉ để ngắm thác mà còn có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm một nơi chưa quá đông người biết đến".

Trong xu hướng tìm kiếm những hành trình gần gũi với thiên nhiên, tránh sự đông đúc và ưu tiên trải nghiệm mang dấu ấn riêng, những điểm đến còn nguyên sơ như thác Voi Phục có sức hấp dẫn đặc biệt.

Mở lối cho du lịch trải nghiệm

Voi Phục đang được địa phương quan tâm khai thác để phát triển du lịch. Lợi thế của nơi này không chỉ nằm ở dòng thác, mà còn ở hệ sinh thái cảnh quan rộng lớn với núi rừng, bản làng và đời sống cộng đồng. Nếu được kết nối hợp lý, những yếu tố ấy có thể tạo nên hành trình trải nghiệm mang đặc trưng riêng của Quy Mông.

Anh Dương Phú Lập - Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Song, xã Quy Mông, cho biết: “Thanh niên trong thôn cũng mong muốn cùng địa phương quảng bá hình ảnh thác Voi Phục đến nhiều người hơn. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài thì cần làm từng bước, vừa khai thác cảnh quan, vừa giữ được môi trường và nét tự nhiên vốn có của thác".

Điều hấp dẫn du khách hiện nay chính là sự trong lành, nguyên sơ của cảnh quan thiên nhiên. Nếu khai thác thiếu kiểm soát, những giá trị ấy có nguy cơ bị mai một. Ngược lại, cách tiếp cận phù hợp sẽ giúp thiên nhiên trở thành nền tảng cho những sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Vẻ đẹp nguyên sơ tạo nên sức hút riêng cho thác Voi Phục.

Hướng đi cho Voi Phục có thể bắt đầu từ những điều gần gũi: Cung đường khám phá thiên nhiên, trải nghiệm dưới chân thác, tìm hiểu đời sống bản địa, thưởng thức sản vật địa phương, rồi kết nối với các điểm cảnh quan và văn hóa khác trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Thu Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quy Mông cho biết: “Thác Voi Phục có lợi thế về cảnh quan tự nhiên và không gian sinh thái. Nếu được đầu tư, khai thác hợp lý, có thể kết nối với các điểm có cảnh quan, văn hoá đặc sắc và sinh hoạt cộng đồng để tạo thêm trải nghiệm cho du khách. Quan trọng là phải bảo đảm phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn những giá trị vốn có của địa phương".

Đánh thức giá trị từ cộng đồng

Phát triển một điểm đến mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng những công trình lớn. Quan trọng hơn là xác định được giá trị cốt lõi, xây dựng sản phẩm phù hợp và tạo cơ hội để người dân tham gia vào chuỗi dịch vụ.

Khi du lịch hình thành, cộng đồng có thể đảm nhận nhiều vai trò: Cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản vật, dẫn đường, chia sẻ câu chuyện văn hóa, hỗ trợ du khách khám phá địa phương. Những người trẻ am hiểu địa hình, đời sống và văn hóa bản địa có thể trở thành “hướng dẫn viên” ngay trên quê hương mình.

Công nghệ số và mạng xã hội cũng mở ra phương thức quảng bá ít tốn kém nhưng có khả năng lan tỏa nhanh. Những hình ảnh về dòng thác, cung đường khám phá hay đời sống bản làng, nếu được kể bằng câu chuyện riêng, sẽ đưa Voi Phục đến gần hơn với cộng đồng du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm.

Song hành với quảng bá là yêu cầu về hạ tầng và quản lý điểm đến. Đường tiếp cận, biển chỉ dẫn, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, điểm dừng chân… là yếu tố cần được tính toán khi lượng khách tăng lên. Quan trọng nhất vẫn là phương án khai thác phù hợp với khả năng chịu tải của tự nhiên.

Với điểm đến dựa vào tài nguyên thiên nhiên, tốc độ phát triển không phải thước đo duy nhất. Giữ được cảnh quan, bảo vệ môi trường và duy trì bản sắc mới là nền tảng cho giá trị lâu dài.

Từ địa danh còn ít người biết đến, Voi Phục đang dần xuất hiện trong hành trình khám phá của những người yêu thiên nhiên. Mỗi du khách tìm đến lại mang theo một trải nghiệm, một câu chuyện và có thể trở thành một kênh quảng bá sinh động cho vùng đất.

Du khách tìm đến Voi Phục để tận hưởng không gian yên bình, trong lành.

Nếu được định hướng bài bản, thác Voi Phục có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Quy Mông, nơi cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng cùng tạo nên sức hấp dẫn.

Đánh thức tiềm năng nhưng giữ nguyên giá trị vốn có, phát triển du lịch song hành với bảo tồn là cách để vẻ đẹp của Voi Phục không chỉ thu hút du khách hôm nay mà còn trở thành tài sản lâu dài của cộng đồng Đồng Song và vùng đất Quy Mông.