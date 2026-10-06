Đà Nẵng lần đầu tổ chức sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo DACC 2026

DACC 2026 do Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phối hợp với các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng, với hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa, cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực, tạo không gian giao lưu, trao đổi và giới thiệu những thực hành nghệ thuật mới trong mối tương tác với di sản và không gian đô thị.

DACC 2026 giới thiệu hơn 20 hoạt động nghệ thuật và sáng tạo, quy tụ các nghệ sĩ, chuyên gia, nghệ nhân, tổ chức văn hóa, công chúng tại địa phương và khu vực Đông Nam Á

Di sản trở thành nguồn lực sáng tạo

Với chủ đề “Lịch sử của ngày mai”, DACC 2026 tiếp cận lịch sử không chỉ như những giá trị cần lưu giữ, mà còn là nguồn lực sống có thể được diễn giải, tái tạo và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Đà Nẵng là đô thị hội tụ nhiều lớp di sản, ký ức văn hóa được hình thành qua quá trình giao lưu và tiếp biến. Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, việc đặt nghệ thuật đương đại trong tương tác với di sản và không gian đô thị được kỳ vọng mở ra những cách tiếp cận mới đối với giá trị văn hóa.

Theo đó, DACC 2026 không đơn thuần là chuỗi hoạt động nghệ thuật, mà còn hướng đến xây dựng một không gian đối thoại giữa nghệ thuật, lịch sử và đời sống đô thị. Công chúng không chỉ thưởng thức mà còn được khuyến khích tham gia, trải nghiệm và đồng kiến tạo những thực hành nghệ thuật mới.

Kết nối hai bảo tàng, mở rộng không gian trải nghiệm

DACC 2026 được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, hai thiết chế văn hóa tiêu biểu, đại diện cho những lớp giá trị lịch sử và văn hóa của thành phố.

Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu tiến trình hình thành, phát triển của vùng đất và con người Đà Nẵng, đồng thời lưu giữ những dấu ấn trong ký ức đô thị bên sông Hàn. Trong khi đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sở hữu bộ sưu tập điêu khắc Chăm có giá trị đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chăm.

Sự kết nối giữa hai bảo tàng tạo thành một trục trải nghiệm xuyên suốt, từ lịch sử vùng đất đến di sản văn hóa; từ những giá trị được lưu giữ đến các cách diễn giải mới trong đời sống đương đại. Không gian sự kiện cũng được mở rộng theo trục sông Hàn - biểu tượng của sự giao lưu, kết nối và phát triển của Đà Nẵng.

Hơn 20 hoạt động nghệ thuật, sáng tạo

Trong khuôn khổ DACC 2026, hơn 20 hoạt động được thiết kế theo hướng mở, chú trọng tương tác và trải nghiệm. Các chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ, chuyên gia, nghệ nhân, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo tại Đà Nẵng cũng như khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh các hoạt động triển lãm, công chúng có thể tiếp cận nghệ thuật thông qua múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối. Cách tổ chức này nhằm đưa công chúng từ vị trí thưởng thức sang tham gia, qua đó tạo thêm những trải nghiệm mới về lịch sử, di sản và văn hóa thành phố.

Sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - hai thiết chế tiêu biểu cho hai lớp giá trị lịch sử và văn hóa của thành phố

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, DACC 2026 được kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho một nền tảng kết nối nghệ thuật và sáng tạo tại Đà Nẵng, phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong phát triển văn hoá đô thị.

Trên cơ sở kết quả tổ chức năm 2026, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô, tăng cường sự tham gia của nghệ sĩ, tổ chức văn hóa trong nước và khu vực Đông Nam Á; từng bước phát triển DACC thành hoạt động thường niên.

Thông qua đó, Đà Nẵng hướng đến phát huy giá trị di sản, thúc đẩy sáng tạo và góp phần định hình hình ảnh thành phố “Di sản - Sáng tạo - Giàu bản sắc”. Với “Lịch sử của ngày mai”, di sản được nhìn nhận như nền tảng cho sáng tạo, còn nghệ thuật trở thành một động lực góp phần kiến tạo tương lai đô thị.