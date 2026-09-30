Sa Pa mùa ngân hạnh thay sắc

Mùa thu, khi nắng bắt đầu dịu nhẹ và những cơn gió se lạnh len qua từng góc nhỏ Sa Pa, cây ngân hạnh lại khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ. Những hàng cây ngân hạnh đồng loạt chuyển màu tạo nên khung cảnh thơ mộng, khiến mùa thu Sa Pa trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn. Ngân hạnh mới được trồng ở Sa Pa khoảng 10 năm nay, nhưng đã tạo điểm nhấn về cảnh quan, thu hút khách du lịch trải nghiệm và khám phá.

Ngân hạnh hay còn gọi là bạch quả được xem là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ và bền vững. Loài cây có thể sống hàng trăm năm, vì vậy thường được trồng ở công viên, khu đô thị, khuôn viên trường học, cơ quan và không gian cảnh quan rộng.

Cuối tháng 8 âm lịch, cây ngân hạnh bắt đầu thay áo, chuyển từ màu xanh sang vàng rực. Thời gian lá vàng kéo dài khoảng 2- 3 tuần rồi lá ngân hạnh dần rụng xuống.

Lá ngân hạnh có hình quạt đặc trưng, xanh mướt vào mùa xuân, hè rồi chuyển dần sang màu vàng óng khi thu sang.

Cây ngân hạnh giờ đây được trồng nhiều ở khu nghỉ dưỡng, các quán cà phê trên địa bàn Sa Pa. Khi mùa thu về, ngân hạnh bắt đầu thay sắc tạo không gian lãng mạn thu hút du khách.

Những vòm lá ngân hạnh bắt đầu chuyển màu từ xanh sang vàng.

Không chỉ đẹp, hình ảnh cây ngân hạnh vàng lá cũng gợi cảm giác bình yên, nhắc con người biết trân trọng từng khoảnh khắc của thiên nhiên.

Một hình ảnh lãng mạn được du khách chụp lại dưới tán ngân hạnh vàng rực.

Sa Pa là một trong số ít vùng của Lào Cai có thể trồng cây ngân hạnh. Để cây ngân hạnh phát triển tốt, cần lựa chọn nơi có nhiều ánh sáng, đất tơi xốp và thoát nước.

Mùa ngân hạnh không kéo dài, bởi vậy sắc vàng ấy càng trở nên đáng nhớ. Dưới tán cây vàng óng, mỗi bước chân dường như chậm lại, để du khách có thêm thời gian ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu và cảm nhận sức sống bền bỉ của một loài cây.