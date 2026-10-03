Thái Nguyên bắc nhịp cầu đưa hương trà đến Festival Trà Quốc tế

Thời điểm trước thềm Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, người dân tại vùng chè Khe Cốc (xã Vô Tranh, Thái Nguyên) hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tạo ấn tượng tốt nhất trong lòng du khách.

Không chỉ chú trọng nâng chất lượng trà, người dân địa phương còn từng bước mở rộng các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, đưa du khách đến gần hơn với quy trình làm trà truyền thống.

Những lứa chè được lựa chọn để phục vụ cho Festival được chăm sóc và thu hái kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm các yêu cầu khắt khe nhất về độ an toàn, hương vị và sắc nước.

Vùng chè Khe Cốc (xã Vô Tranh, Thái Nguyên) đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, diễn ra cuối tháng 10

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, những cơ sở vùng chè nơi đây đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và tiêu thụ, qua đó mở rộng thị trường thương mại điện tử và hướng tới xuất khẩu.

Đến Khe Cốc dịp Festival, du khách có thể trực tiếp hái những búp chè tôm nõn, trải nghiệm sao chè thủ công và thưởng thức những ly trà ngay giữa vùng không gian xanh ngút ngàn.

Vùng nguyên liệu được duy trì theo hướng sản xuất an toàn gắn với quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến trà, trong đó những lứa chè phục vụ Festival được tuyển chọn kỹ để bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Du khách đến tham quan vùng chè

Từ một sản phẩm nông nghiệp, cây chè được đặt trong không gian trải nghiệm để du khách hiểu thêm về công việc của người làm trà và những tập quán gắn với đời sống vùng chè qua nhiều thế hệ.

Tại xóm Phú Minh - vùng lõi của vùng chè Khe Cốc, không khí lao động chuẩn bị cho chương trình “Giao lưu, thưởng trà cùng khách mời đặc biệt” đang diễn ra vô cùng khẩn trương.

Người dân cùng chính quyền địa phương đang tập trung hoàn thiện cây cầu nối giữa khu dân cư với nương chè được lựa chọn làm không gian chính cho các hoạt động giao lưu.

Hạng mục cầu kết nối nương trà đang dần hoàn thiện

Cây cầu dài 20m, rộng 1m được xây dựng kiên cố với hệ thống cột bê tông cốt thép, dầm sắt chắc chắn đảm bảo an toàn, nối từ khu dân cư sang những nương chè xanh mướt.

Đặc biệt, mặt cầu lát tre mộc mạc, lan can được trang trí hài hòa tạo vẻ gần gũi với không gian đồi chè và thêm một điểm dừng chân để du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Kinh phí xây dựng cầu được huy động từ nguồn xã hội hóa, cùng hàng trăm ngày công của cán bộ và người dân xóm Phú Minh góp sức đưa công trình sớm hoàn thiện.

Công trình này góp phần mở rộng lối vào nương chè, tạo thêm không gian cho các hoạt động giao lưu, thưởng trà và khám phá vùng nguyên liệu trong dịp Festival.

Họp báo thông tin về sự kiện Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 diễn ra tại Hà Nội

Đồng thời, giúp không gian sản xuất trở thành một phần trong hành trình du lịch, nơi du khách có thể đi bộ, thưởng trà và tìm hiểu nghề làm trà.

Việc đưa hoạt động sản xuất vào trải nghiệm du lịch cũng tạo thêm cách kể về văn hóa trà Thái Nguyên bằng chính không gian sống và lao động của người dân.

Trước thềm Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, vùng chè Khe Cốc đang dần hoàn thiện không gian đón khách theo hướng kết nối sản phẩm, cảnh quan và nghề truyền thống, mở rộng trải nghiệm văn hóa cho du khách.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026).

Sự kiện gồm 12 hoạt động chính về văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà, hướng tới tôn vinh giá trị của trà và thúc đẩy ngành chè phát triển theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn, bền vững.