Khai mạc Hội Sách Hà Nội năm 2026

Các đại biểu trong Lễ khai mạc Hội Sách Hà Nội. (Ảnh: Vân Quế)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), tối 2/10, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội Sách Hà Nội 2026.

Với chủ đề “Sách mở tri thức-Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách Hà Nội năm nay quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số, sách và văn hóa đọc vẫn là một trong những nguồn lực quan trọng để nuôi dưỡng tri thức cho sự phát triển văn hóa và con người Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Với vị thế là Thủ đô, nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng tinh thần và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của nhân dân.

Điểm nhấn của Hội Sách là hai không gian trưng bày chuyên đề: “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, giới thiệu hàng trăm ấn phẩm tiêu biểu, các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”…

Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội năm 2026, ngoài các gian hàng giới thiệu nhiều đầu sách hay còn có chuỗi các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội... Điển hình như tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ” kết hợp ra mắt sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý; chương trình “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” do nhóm Ký họa đô thị Hà Nội thực hiện; buổi giao lưu “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” với các tác phẩm kinh điển của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài (Nhà xuất bản Kim Đồng); giới thiệu ấn phẩm “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” của tác giả Melinda French Gates do Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức.

Ngoài ra, tại các gian hàng còn diễn ra hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ… cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các nhà xuất bản.

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 hướng tới lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời tăng cường kết nối giữa văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Hội Sách là hoạt động văn hóa đọc thường niên của Thủ đô, qua đó góp phần lan tỏa thói quen đọc, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời, đồng thời giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long-Hà Nội.

Hội sách diễn ra đến hết ngày 4/10.