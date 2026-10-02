Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Tổng Công ty nhà nước phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Sở Du lịch tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan liên quan của Hàn Quốc và Việt Nam phối hợp thực hiện.

Ban tổ chức hi vọng sự kiện sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã dày công vun đắp thông qua hoạt động giao lưu văn hóa nhân dân.

Tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak) tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đặc biệt, sân khấu đặt tại Phú Quốc - trung tâm du lịch, cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế, nơi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2027, được kỳ vọng là cơ hội để giới thiệu sức hút đa dạng của văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam đến người dân địa phương cũng như du khách quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng và không gian trưng bày văn hóa, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc và Việt Nam gồm đa dạng hoạt động phù hợp mọi lứa tuổi.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Đỗ Nam Sơn và ca sĩ Isaac. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng Hàn Quốc, khu vực gian hàng của tỉnh An Giang cũng là điểm đến không thể bỏ qua với văn hóa Chăm An Giang, trải nghiệm check-in cùng di sản An Giang, trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, không gian diễn xướng An Giang…

Đặc biệt, khán giả sẽ thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm đội biểu diễn Taekwondo quốc gia hàng đầu thế giới thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc, trình diễn nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc theo lối đương đại (Fusion Gukak) và tiết mục ấn tượng của nghệ sĩ tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, ca sĩ Đỗ Nam Sơn, ca sĩ Isaac.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A chia sẻ: “Tôi hy vọng chương trình là dịp để tái khẳng định mối quan hệ nồng ấm và bền chặt Việt Nam-Hàn Quốc trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ nỗ lực tốt nhất vai trò cầu nối văn hóa trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước để góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Phú Quốc vào năm sau”.