Mùa chưa khép

Ta nhặt từng chiếc lá

Hong giữa khoảng trời xa

Nghe mùa thu trở lại

Mà người chẳng về qua.

Con đường xưa vẫn đó

Hàng cây vẫn đợi chờ

Chỉ riêng người năm cũ

Đã thành miền trong mơ.

Ta vá trời bằng nhớ

Vá tháng ngày bằng mong

Mà sao đường kim nhỏ

Không khâu lành mùa đông?

Có đôi lần ngang phố

Thấy bóng một người qua

Ta quay nhìn rất vội

Chỉ gặp chiều phôi pha.

Thu còn treo trước ngõ

Mây vẫn bạc bên trời

Lời xưa gửi lại đó

Chẳng gọi thành tên người.

Có những ngày rất chậm

Ta ngồi đếm lá rơi

Mới hay điều đã mất

Không trở lại bên đời.

Tháng năm rồi sẽ cũ

Mùa cũng sẽ sang mùa

Ta thôi không ngoảnh lại

Khép lại một ngày xưa...!