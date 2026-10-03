Mùa chưa khép
Thơ của Như Nam
Ta nhặt từng chiếc lá
Hong giữa khoảng trời xa
Nghe mùa thu trở lại
Mà người chẳng về qua.
Con đường xưa vẫn đó
Hàng cây vẫn đợi chờ
Chỉ riêng người năm cũ
Đã thành miền trong mơ.
Ta vá trời bằng nhớ
Vá tháng ngày bằng mong
Mà sao đường kim nhỏ
Không khâu lành mùa đông?
Có đôi lần ngang phố
Thấy bóng một người qua
Ta quay nhìn rất vội
Chỉ gặp chiều phôi pha.
Thu còn treo trước ngõ
Mây vẫn bạc bên trời
Lời xưa gửi lại đó
Chẳng gọi thành tên người.
Có những ngày rất chậm
Ta ngồi đếm lá rơi
Mới hay điều đã mất
Không trở lại bên đời.
Tháng năm rồi sẽ cũ
Mùa cũng sẽ sang mùa
Ta thôi không ngoảnh lại
Khép lại một ngày xưa...!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-chua-khep-467563.html