Quân khu 1 bế mạc Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2026

Dự bế mạc có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Trung tướng La Công Phương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch trao cờ tặng các đơn vị đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Sau 7 ngày (từ 6-12/10) tranh tài, Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 1 năm 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Các đoàn vận động viên thuộc cơ quan Quân khu, đơn vị chủ lực, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc thi đấu; phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng chuyên môn ở nhiều nội dung được nâng lên so với kỳ Hội thao năm 2024. Công tác tổ chức, điều hành và trọng tài được triển khai chặt chẽ, bảo đảm khách quan, công bằng; các lực lượng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, góp phần bảo đảm Hội thao diễn ra an toàn.

Trung tướng La Công Phương trao giải môn Bóng chuyền nam.

Kết quả thi đấu toàn đoàn, ở Khối 1, Sư đoàn 3 giành giải Nhất, Bộ Tham mưu giành giải Nhì, Trường Quân sự Quân khu giành giải Ba.

Ở Khối 2, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh giành giải Nhất, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng giành giải Nhì, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn giành giải Ba.

Ở Khối 3, Lữ đoàn Công binh 575 giành giải Nhất, Lữ đoàn Thông tin 601 giành giải Nhì, Lữ đoàn Thông tin 409 giành giải Ba.

Ở Khối 4, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 giành giải Nhất, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc giành giải Nhì, Sư đoàn 306 giành giải Ba.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch trao giải nội dung Vượt vật cản huấn luyện thể lực.

Ở các môn thi đấu, Sư đoàn 3 giành giải Nhất môn Chiến sĩ khỏe, Bơi vũ trang và Bóng chuyền. Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng giành giải Nhất nội dung Pickleball đôi nam nữ; Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên giành giải Nhất nội dung Pickleball đôi nam. Cục Hậu cần - Kỹ thuật giành giải Nhất Bóng bàn đồng đội nam và đồng đội nữ...

Hội thao góp phần đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, phong trào thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, qua đó làm cơ sở nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực, sức khỏe bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đây cũng là dịp thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang Quân khu, tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945 – 16/10/2026).