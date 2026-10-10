Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha mở cuộc điều tra kỷ luật Ronaldo

Daily Mail tối 10-10 (giờ Việt Nam) dẫn thông báo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha: "Các thủ tục kỷ luật với Cristiano Ronaldo đã khởi động nhằm xác định xem các sự kiện được báo cáo vào ngày 7-10 có đủ căn cứ để xử lý kỷ luật hay không.

Ronaldo đang có mối quan hệ không tốt với huấn luyện viên Jorge Jesus. Ảnh: EPA

Cùng với án treo giò tự động mà Cristiano Ronaldo phải chịu, cuộc điều tra kỷ luật CR7 được ban hành và vụ việc được xếp vào diện khẩn cấp. Vụ việc đã được chuyển đến Ủy ban Điều tra Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha ngày 10-10 và các thủ tục tố tụng sẽ được giữ bí mật cho đến khi kết thúc cuộc điều tra".

Ronaldo rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 30-9, khi đội chuẩn bị cho các trận gặp Đan Mạch và Na Uy (lượt về) tại UEFA Nations League 2026-2027. Quyết định này xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh và huấn luyện viên Jorge Jesus, khi tiền đạo 41 tuổi không được sử dụng trong trận thắng Na Uy 2-1 ngày 27-9.

Ronaldo hôm 7-10 công bố bức tâm thư cho biết huấn luyện viên Jorge Jesus đã thất hứa với anh, nhưng khẳng định án phạt sẽ không làm thay đổi quyết tâm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, các đồng đội của mình và cho rằng chấp nhận án phạt mà “không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào”.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, Ronaldo hiện đang đối mặt với án treo giò trong khi cuộc điều tra về hành vi của anh đang diễn ra. Nhiều khả năng CR7 lỡ toàn bộ đợt tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trong tháng 11-2026.