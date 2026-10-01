Tổng thống Trump ra mắt America.gov, cổng dịch vụ chính phủ Mỹ tích hợp AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 ra mắt America.gov, website mới sử dụng AI nhằm giúp người dân tìm kiếm thông tin, điều hướng các dịch vụ liên bang và tiếp cận chính phủ thông qua một cổng thông tin duy nhất...

Theo The Hill, phát biểu tại sự kiện tổ chức ở Andrew W. Mellon Auditorium, Washington, ông Trump giới thiệu America.gov như một “cánh cửa duy nhất” để người dân tìm câu trả lời cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chính phủ liên bang.

“Đó là sản phẩm tối thượng. Nó được gọi là America, nếu bạn nghĩ về điều đó”, ông Trump nói tại sự kiện.

Theo ông, với America.gov, chính phủ liên bang sẽ không còn là một rào cản đối với người dân mà trở thành một dịch vụ phục vụ người dân. “Chúng tôi đang đơn giản hóa nó, làm cho nó hấp dẫn hơn và đưa nó trở lại đúng với những gì nó phải có”, Tổng thống Mỹ nói.

“MỘT CỬA” CHO HÀNG NGHÌN DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ

America.gov được thiết kế với một thanh tìm kiếm cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về cách tiếp cận hoặc thực hiện các dịch vụ của chính phủ.

Theo giới thiệu trên website, các câu trả lời do hệ thống cung cấp đều được lấy từ những website chính thức của chính phủ Mỹ. Người dùng cũng có thể truy cập các đường dẫn tới nguồn thông tin gốc để kiểm tra nội dung được cung cấp.

Ông Trump cho biết dự án đã được phát triển từ những ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông. Theo Tổng thống Mỹ, mục tiêu của America.gov là giảm bớt sự phức tạp mà người dân phải đối mặt khi tìm kiếm thông tin trên hệ thống website liên bang.

“Thay vì buộc người dân phải tìm kiếm trong mê cung vô tận của hàng chục nghìn website chính phủ và các quy định khó tiếp cận, cùng hơn 10.000 biểu mẫu, giờ đây các bạn sẽ có một cánh cửa duy nhất cho mọi câu hỏi”, ông Trump nói.

Cách tiếp cận này tập trung vào việc gom các điểm truy cập dịch vụ công vào một giao diện duy nhất, thay vì yêu cầu người dân phải biết trước cơ quan nào chịu trách nhiệm hoặc phải tìm đúng website của từng cơ quan.

Trong giai đoạn đầu, America.gov chủ yếu đóng vai trò là công cụ tìm kiếm và hướng dẫn. Người dùng có thể đặt câu hỏi về các dịch vụ liên bang và nhận câu trả lời kèm liên kết đến nguồn chính thức.

Theo kế hoạch được công bố, chức năng của website sẽ được mở rộng trong tương lai. Từ đầu năm 2027, người dùng dự kiến có thể trực tiếp hoàn tất các biểu mẫu, hồ sơ đăng ký và thủ tục gia hạn trên nền tảng, trong đó có đăng ký Medicare và nộp hồ sơ xin hộ chiếu.

NHẤN MẠNH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ KHẢ NĂNG BẢO MẬT

Bên cạnh khả năng tìm kiếm và điều hướng dịch vụ, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là một trong những nội dung được ông Trump nhấn mạnh khi giới thiệu America.gov.

Tổng thống Mỹ nói website được xây dựng với mục tiêu bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Theo ông, hệ thống được thiết kế để thông tin cá nhân không bị thu thập hoặc lưu trữ, trong khi cuộc hội thoại với người dùng sẽ biến mất sau khi họ rời khỏi website.

“Về lý thuyết, website này không thể bị tấn công”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng America.gov được xây dựng ngay từ đầu với quyền riêng tư và an ninh được đặt làm trọng tâm.

Ông nhấn mạnh: “Để bảo đảm thông tin cá nhân không bị thu thập hoặc lưu trữ, cuộc trò chuyện sẽ biến mất khi bạn rời đi và mọi thứ hoàn toàn riêng tư”.

Tại sự kiện, Tổng thống Mỹ cũng ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang tích hợp dịch vụ của mình với America.gov.

Động thái này nhằm đưa America.gov trở thành điểm truy cập thống nhất cho các dịch vụ liên bang, thay vì chỉ là một website cung cấp thông tin. Việc tích hợp các cơ quan vào nền tảng sẽ là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng chức năng của hệ thống.

Sự kiện ra mắt có các phần trình diễn nhằm giới thiệu những gì người dùng có thể thực hiện trên America.gov. Một số thành viên nội các, quan chức chính quyền và lãnh đạo các công ty công nghệ cũng tham dự.

Việc ra mắt America.gov diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ thúc đẩy ứng dụng AI vào các hoạt động của chính phủ. Với nền tảng mới, AI được sử dụng như lớp giao tiếp giữa người dân và hệ thống dịch vụ liên bang, giúp người dùng đặt câu hỏi theo cách thông thường thay vì phải tự tìm kiếm qua nhiều website, quy định và biểu mẫu khác nhau.

Trong giai đoạn tiếp theo, việc tích hợp trực tiếp các thủ tục như đăng ký Medicare, xin hộ chiếu và các dịch vụ khác sẽ quyết định phạm vi mà America.gov có thể trở thành một điểm truy cập thống nhất cho các dịch vụ của chính phủ liên bang.