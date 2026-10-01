Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động

Phát biểu tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, ngày 30/9, ông Hegseth cho biết Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động sẽ có thẩm quyền tương đương các quân chủng, với nhiệm vụ mở rộng việc ứng dụng các hệ thống tự động và robot trong hoạt động quân sự. Theo ông Hegseth, việc thành lập bộ tư lệnh mới nhằm giải quyết tình trạng hệ thống mua sắm quốc phòng không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ trên chiến trường.

Để chuẩn bị cho việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động, ông Hegseth đã công bố Dự án Agincourt, chương trình tạm thời nhằm thử nghiệm cách thức phát triển và đưa các công nghệ tự động vào sử dụng nhanh hơn.

Theo kế hoạch, Dự án Agincourt sẽ thử nghiệm mô hình mà ông Hegseth gọi là “mua sắm phục vụ tác chiến”, trong đó quân nhân trực tiếp chiến đấu, kỹ sư và doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia các chu trình phát triển công nghệ nhanh. Các quyết định mua sắm và nguồn tài chính cũng sẽ được đưa đến gần hơn với các bộ tư lệnh tác chiến và đơn vị tiền tuyến.

Ông Hegseth cho biết các cuộc huấn luyện sát thực tế và khi có điều kiện, hoạt động tác chiến thực tế sẽ được sử dụng để thử nghiệm các hệ thống tự động, qua đó xác định những công nghệ có khả năng được mở rộng nhanh chóng.

Ông Hegseth cho rằng quân đội Mỹ cần kết hợp các vũ khí công nghệ cao với số lượng lớn các hệ thống tự động có chi phí thấp, gọi đây là mô hình “kết hợp cao - thấp”. Theo ông, các vũ khí công nghệ cao có thể được ví như “tia chớp”, trong khi UAV và các hệ thống tự động được triển khai với số lượng lớn giống như “gió và mưa” trong một cơn giông.

Theo ông Hegseth, sáng kiến trên cũng nhằm tăng cường kết nối giữa các chỉ huy ở tuyến đầu với đội ngũ kỹ sư và doanh nghiệp đang phát triển công nghệ mới, qua đó tận dụng điều ông đánh giá là lợi thế quan trọng của quân đội Mỹ.