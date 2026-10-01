Loạt 'ông lớn' công nghệ, tài chính hội tụ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2026

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Trung Tính chủ trì buổi họp báo. Ảnh: mst.gov.vn

Thông tin được ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết tại họp báo thường kỳ tháng 9/2026 diễn ra sáng 30/9. Theo Nghị định 268 hướng dẫn Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo cho biết Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3–5/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với mục tiêu tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển theo hướng thực chất.

Theo ông Nguyễn Mai Dương, sự kiện năm nay mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cam kết của Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời chuyển trọng tâm từ xây dựng chính sách sang tổ chức thực thi. Chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Động lực phát triển toàn xã hội” đặt trọng tâm vào việc mở rộng phạm vi của đổi mới sáng tạo, từ một số lĩnh vực chuyên biệt trở thành hoạt động gắn với nhiều chủ thể trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Theo định hướng này, đổi mới sáng tạo không chỉ thuộc về các nhà khoa học hay doanh nghiệp công nghệ mà còn cần sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, bộ, ngành và địa phương.

Ông Nguyễn Mai Dương - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo phát biểu. Ảnh: Báo Công thương

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, Lễ Hưởng ứng diễn ra sáng 4/10 sẽ công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2026, đồng thời trao Giải thưởng Sáng kiến Khoa học 2026 và Giải thưởng Sách Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2026. Đây là các hoạt động nhằm ghi nhận những sáng kiến, kết quả nghiên cứu và đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chiều 4/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Tương lai Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Nội dung diễn đàn tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm các công nghệ chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ; công cụ tài chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp; cùng Khung kiến trúc chuyển đổi số 4.0 vừa được Chính phủ ban hành. Việc đặt các nội dung công nghệ, tài chính và kiến trúc chuyển đổi số trong cùng một diễn đàn cho thấy yêu cầu kết nối giữa nghiên cứu, nguồn lực đầu tư và quá trình triển khai công nghệ trong thực tế.

Đáng chú ý, Triển lãm “Đổi mới sáng tạo quốc gia” diễn ra từ ngày 3-5/10 với quy mô hơn 100 gian hàng. Sự kiện có sự tham gia của các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Meta cùng các định chế tài chính, ngân hàng và tổ chức tín dụng. Không gian triển lãm được định hướng trở thành nơi kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các đối tác tài chính tìm kiếm cơ hội hợp tác, trao đổi công nghệ và phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các hoạt động chính, Ngày hội còn có các diễn đàn chuyên đề của ngành Ngân hàng, diễn đàn đổi mới sáng tạo vùng tiểu vùng sông Mê Kông cùng nhiều hoạt động phụ trợ. Với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính, cơ quan nghiên cứu và khu vực công, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo thêm không gian kết nối giữa chính sách, công nghệ, nguồn vốn và nhu cầu thực tiễn, qua đó đưa đổi mới sáng tạo đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.