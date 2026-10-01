Trước ngày nhận lương, dành vài phút làm 5 việc này để tháng mới đỡ áp lực tiền bạc

Nhiều người thường chờ đến ngày nhận lương mới bắt đầu tính toán chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, vài ngày cuối tháng lại là lúc khá phù hợp để rà soát tài chính. Khi biết tiền còn lại bao nhiêu, những khoản nào sắp phải thanh toán và khoản nào có thể cắt giảm, việc phân bổ thu nhập cho tháng mới sẽ chủ động hơn.

Biết chính xác mình còn bao nhiêu tiền

Số dư hiển thị trong tài khoản chưa chắc là số tiền có thể thoải mái sử dụng. Trước ngày nhận lương, nên kiểm tra lại các khoản đã phát sinh nhưng chưa thanh toán hoặc những khoản tiền đã có kế hoạch sử dụng.

Tiền thuê nhà, hóa đơn, khoản thanh toán thẻ, tiền đã chuyển cho người khác nhưng chưa ghi nhận trong sổ chi tiêu... đều cần được tính đến. Sau khi trừ những khoản này, số tiền thực sự có thể sử dụng trong vài ngày cuối tháng sẽ rõ ràng hơn.

Việc này cũng giúp hạn chế tâm lý thấy tài khoản vẫn còn tiền nên tiếp tục chi tiêu, để rồi phải xoay xở khi một khoản thanh toán đến hạn.

Nhìn lại tiền đã đi đâu trong tháng

Không nhất thiết phải ngồi cộng từng khoản chi nhỏ. Chỉ cần mở lịch sử giao dịch và xem lại những khoản xuất hiện thường xuyên, đặc biệt là các khoản tưởng như không đáng kể.

Một lần gọi đồ ăn, một món đồ vài chục nghìn hay một khoản mua sắm nhỏ có thể không tạo cảm giác tốn kém. Nhưng khi lặp lại nhiều lần trong tháng, tổng số tiền có thể lớn hơn đáng kể.

Mục đích của việc rà soát không phải để tự trách vì đã chi quá nhiều mà để nhận diện thói quen tiêu tiền. Nếu phát hiện một nhóm chi tiêu đang chiếm nhiều hơn dự kiến, có thể cân nhắc điều chỉnh trong tháng sau.

Liệt kê trước những khoản phải trả đầu tháng

Ngày nhận lương thường tạo cảm giác tài khoản vừa có thêm một khoản tiền đáng kể. Nhưng thực tế, một phần thu nhập mới có thể đã được dành cho những khoản thanh toán cố định.

Vì vậy, nên liệt kê trước các khoản chắc chắn phải trả trong những ngày đầu tháng như tiền nhà, học phí, hóa đơn, phí dịch vụ, khoản thanh toán thẻ hoặc các chi phí định kỳ khác.

Với những khoản lớn đã biết trước, việc tính toán sớm càng cần thiết. Khi tách riêng phần tiền dành cho các khoản bắt buộc, số tiền còn lại mới là cơ sở phù hợp để lên kế hoạch chi tiêu, mua sắm và tiết kiệm.

Kiểm tra những khoản đang âm thầm trừ tiền

Các khoản thanh toán định kỳ thường dễ bị bỏ quên vì mỗi lần trừ không quá lớn. Một vài gói đăng ký ứng dụng, dịch vụ lưu trữ, nền tảng giải trí hoặc phí thành viên có thể tiếp tục gia hạn dù nhu cầu sử dụng đã thay đổi.

Trước ngày nhận lương, nên kiểm tra lại danh sách các khoản thanh toán tự động. Nếu có dịch vụ không còn sử dụng thường xuyên, có thể hủy hoặc chuyển sang gói phù hợp hơn.

Không phải khoản phí nhỏ nào cũng cần cắt bỏ. Điều quan trọng là biết mình đang trả tiền cho những dịch vụ nào và khoản chi đó có còn phù hợp với nhu cầu hiện tại hay không.

Quyết định trước số tiền sẽ để dành

Một khoản tiết kiệm thường khó hình thành nếu chỉ dựa vào số tiền còn dư cuối tháng. Bởi khi mọi chi phí đã phát sinh, phần tiền còn lại có thể không còn nhiều.

Do đó, ngay trước ngày nhận lương, có thể xác định trước một khoản muốn dành cho tiết kiệm hoặc quỹ dự phòng. Khi lương về, khoản tiền này được tách ra trước, thay vì chờ đến cuối tháng mới xem còn bao nhiêu.

Con số này không nhất thiết phải giống nhau trong mọi tháng. Khi thu nhập hoặc các khoản chi thay đổi, mức tiết kiệm cũng có thể điều chỉnh. Điều quan trọng là tiền dành cho những mục tiêu dài hạn được tính đến ngay từ đầu.

Ngày nhận lương có thể là điểm bắt đầu của một chu kỳ tài chính mới, nhưng việc chuẩn bị nên được thực hiện từ vài ngày trước đó. Chỉ cần dành một khoảng thời gian ngắn để kiểm tra số dư, nhìn lại chi tiêu, xác định khoản phải trả và lên kế hoạch tiết kiệm, bạn sẽ bước vào tháng mới với bức tranh tài chính rõ ràng hơn.