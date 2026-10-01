Mỹ lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động

Binh sĩ Mỹ thử nghiệm drone của Anduril Industries. Ảnh: STAFF SGT.LASHIC PATTERSON/US ARMY

Theo kênh CNN, phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Quantico, bang Virginia, ông Pete Hegseth cho biết bộ tư lệnh mới sẽ do một tướng 4 sao chỉ huy.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đẩy mạnh phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), drone và các hệ thống tự hành, đồng thời tìm cách chuyển một phần trọng tâm từ những nền tảng vũ khí truyền thống có chi phí cao sang các hệ thống tự hành sử dụng AI với chi phí thấp hơn.

Cùng ngày, Bộ trưởng Pete Hegseth cũng công bố khởi động dự án Meridian - sáng kiến nghiên cứu quy mô lớn về tương lai chiến tranh do Lầu Năm Góc chủ trì. Sáng kiến do tỷ phú công nghệ Elon Musk, doanh nhân Palmer Luckey (nhà sáng lập công ty khởi nghiệp quốc phòng Anduril Industries) và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đồng tham gia lãnh đạo.

Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động là bộ tư lệnh tác chiến thứ 12 của quân đội Mỹ. Bộ tư lệnh được thành lập gần đây nhất là Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, năm 2019.