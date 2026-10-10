Ra ruộng cướp… ngựa sắt

Đối tượng Nhân bị bắt giữ cùng hung khí gây án và tang vật vụ cướp.

Khoảng 9 giờ ngày 3-10, khi đến khu vực ruộng mía ở thôn Xuân Tự 2 (xã Vạn Hưng, Khánh Hòa), Nhân thấy bà Đ.T.H (trú xã Vạn Hưng) dựng xe máy bên ruộng mía nên xông đến hành hung, cầm lưỡi kéo đe dọa rồi chiếm đoạt xe máy, rời khỏi hiện trường. Từ tin báo của bị hại, Công an xã Vạn Hưng phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành truy xét, bắt giữ được đối tượng Nhân. Tại cơ quan Công an, Nhân khai nhận hành vi cướp xe máy của bà H. đem đi bán. Ngày 9-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi: “Cướp tài sản” của đối tượng Đặng Huynh Nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.