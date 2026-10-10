Nam sinh 15 tuổi tấn công trường học ở Ba Lan, một phụ nữ tử vong

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau một vụ tấn công khác tại trường học ở nước này, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực trong giới trẻ.

Reuters và AP cùng đưa tin, vụ tấn công xảy ra khoảng 9 giờ sáng 8/10 tại trường tiểu học ở Leszczydół-Nowiny, khu vực cách thủ đô Warsaw khoảng 50 km về phía đông bắc.

Nghi phạm 15 tuổi là cựu học sinh của trường. Người này bị cáo buộc dùng vật sắc nhọn tấn công ba nhân viên, gồm hiệu trưởng, một nữ nhân viên vệ sinh và một giáo viên.

Ngôi trường xảy ra vụ án nam sinh 15 tuổi tấn công khiến một nhân viên trường tử vong. Ảnh: Reuters

Nữ nhân viên vệ sinh 37 tuổi bị thương nặng. Dù lực lượng cứu hộ cố gắng cấp cứu tại chỗ, nhưng người phụ nữ vẫn không qua khỏi. Hai người còn lại bị thương khi tìm cách ngăn chặn nghi phạm.

Theo thông tin được truyền thông Ba Lan dẫn lại, hiệu trưởng Krzysztof Ochmanski nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra hành lang kiểm tra.

Khi phát hiện vụ tấn công, ông tìm cách khống chế nam sinh và cũng bị thương trong lúc đối đầu với người này. Nghi phạm sau đó bị khống chế và được cảnh sát đưa đi.

Người dân tập trung bên cạnh khu vực bị phong tỏa và một xe cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công chết người ở một trường học do một cựu học sinh 15 tuổi gây ra. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, nghi phạm đeo một chiếc camera gắn trên mũ bảo hiểm khi xảy ra vụ việc. Nhà chức trách nghi ngờ thiết bị này có thể được dùng để ghi hình cuộc tấn công, nhưng chưa xác nhận video có thực sự được ghi lại hay không.

Vụ việc khiến dư luận đặc biệt lo ngại vì xảy ra chỉ một ngày sau một vụ tấn công bằng dao rựa tại trường dạy nghề ở thành phố Ostrołęka, miền đông bắc Ba Lan. Vụ tấn công ngày 7/10 khiến 10 người bị thương, trong đó có học sinh, giáo viên, người đi đường và cả nghi phạm 19 tuổi. Người này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cha mẹ đứng cạnh một nhân viên cứu hỏa trong khi chờ đợi con của họ - khuôn viên bên ngoài ngôi trường nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, cảnh sát còn tạm giữ một thiếu niên 17 tuổi tại Sierpc vì nghi lên kế hoạch thực hiện hành vi nguy hiểm trong khuôn viên trường học. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński, dữ liệu thu thập từ các thiết bị điện tử cho thấy người này từng tìm kiếm thông tin trên mạng về cách tổ chức một vụ tấn công bạo lực. Cảnh sát cũng phát hiện hai con dao trong ba lô của thiếu niên.

Sau các vụ việc liên tiếp, Thủ tướng Tusk cảnh báo nguy cơ những hành vi bạo lực có thể bị bắt chước và yêu cầu tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các trường học. Nhà chức trách đang xem xét liệu những vụ tấn công gần đây có liên quan đến một thử thách bạo lực trên mạng hay không.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mối liên hệ giữa các vụ việc vẫn chưa được xác nhận. Cảnh sát tiếp tục điều tra động cơ của từng nghi phạm và những yếu tố có thể dẫn đến các cuộc tấn công. Vụ việc tại Leszczydół-Nowiny một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách phát hiện sớm nguy cơ bạo lực ở thanh thiếu niên và bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên cùng nhân viên trường học.