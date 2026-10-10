Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Học viên thực hành cách sử dụng bình chữa cháy.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện công tác PCCC&CNCH tại cơ sở; giúp cán bộ, viên chức, người lao động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Nội dung huấn luyện tập trung vào các quy định pháp luật về PCCC&CNCH; trách nhiệm của cá nhân, nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH tại cơ sở và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Cán bộ chuyên môn cũng hướng dẫn nhận diện nguy cơ gây cháy, các biện pháp phòng ngừa, quản lý và bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, kỹ năng kiểm tra, vận hành thiết bị PCCC&CNCH.

Học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Đối với đặc thù hoạt động của cơ quan báo chí, chương trình chú trọng huấn luyện, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy tại khu vực có hệ thống điện, thiết bị kỹ thuật như trường quay, phòng máy – những nơi cần được kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Trong phần thực hành, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy để xử lý tình huống cháy giả định; sơ cứu, đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy...