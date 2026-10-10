Thái Lan chặn bắt hơn 1,1 tấn ma túy đá trên đường tới Philippines

Cảnh sát kiểm tra các bao ma túy đá trên tàu ở Vịnh Thái Lan, được cho là đang trên đường đến Philippines

Tàu East Harbour 1 bị lực lượng chức năng Thái Lan chặn bắt lúc 0h30 ngày 7-10 tại khu vực phía Nam Vịnh Thái Lan.

Những người bị bắt gồm thuyền trưởng và 5 thuyền viên Thái Lan, từ 39-66 tuổi.

Khám xét tàu, cảnh sát Thái Lan phát hiện 1.178 kg ma túy đá, được đóng trong các gói trà, đặt trong 39 bao tải và giấu tại một khoang bí mật ở đuôi tàu.

Ngoài số ma túy trên, nhà chức trách còn tạm giữ con tàu trị giá khoảng 7 triệu baht.

Cảnh sát bắt đầu theo dõi East Harbour 1 sau khi nhận được tin báo con tàu tham gia một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Tang vật thu giữ

Ngày 4-10, tàu rời bờ biển tỉnh Songkhla, Thái Lan để nhận hàng ngoài khơi trước khi tiếp tục hành trình tới Philippines.

Chiến dịch có sự tham gia của Cục Phòng chống ma túy, Cảnh sát biển Thái Lan, lực lượng đặc nhiệm, Trung tâm Chỉ huy thực thi pháp luật hàng hải, Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ tại Bangkok.

Một nguồn tin cho biết, lô ma túy có giá trị từ 600 triệu đến 1,2 tỷ baht (18-36 triệu USD), tùy độ tinh khiết và giá bán trên thị trường.

6 nghi phạm bị cáo buộc cùng tàng trữ và vận chuyển ma túy loại 1 nhằm mục đích thương mại.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra để xác định những người tổ chức, tài trợ và nhận lô hàng tại Philippines.

Theo The Nation