Ngăn chặn học sinh 'kéo bè' đánh nhau

2 nhóm học sinh liên quan đến vụ việc.

Lập tức, Công an xã phối hợp với nhà trường kịp thời ngăn chặn và mời các học sinh liên quan về Công an xã làm rõ. Kiểm tra balô của những học sinh có liên quan, Công an xã phát hiện 2 dao phay được các em mang theo để đánh nhau. Qua làm việc, thừa nhận do mâu thuẫn từ va chạm trong lúc chơi bóng đá tại trường nên 2 nhóm hẹn đánh nhau. Ngày 9-10, Công an xã Cẩm Hưng cho biết, đang phối hợp với nhà trường và gia đình tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.