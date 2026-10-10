Số tiền doanh nghiệp đưa hối lộ liên quan lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã được làm rõ

“Thầy” phong thủy làm “cò” mua bán quặng

Như ANTĐ thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (Công ty Việt Trung), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.

Trước đó, hồi tháng 7-2026, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án. Trong đó, Bùi Thanh Bình (cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung) bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức”.

Bị can Bùi Thanh Bình (trên cùng, bên trái) cùng một số bị can liên quan.

Hai cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Liên quan, Nguyễn Ngọc Khiêm (cựu Phó Giám đốc một công ty du lịch) bị xác định phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Tại bản Kết luận điều tra bổ sung, CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can nêu trên về các tội danh tại Kết luận điều tra ban đầu. Tuy nhiên, CQĐT đã làm rõ số tiền 250 triệu đồng đưa hối lộ của doanh nghiệp.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Khiêm đã lợi dụng ảnh hưởng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đã bị phạt tù trong vụ án khác) để tác động tới các bị can Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang.

Cụ thể, Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty Việt Trung) và đồng phạm lợi dụng việc được khai thác quặng sắt, than cốc để bán ra cho các doanh nghiệp tư nhân với giá rẻ nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Một số doanh nghiệp sau khi mua quặng sắt thấy bán sang Trung Quốc có lãi hơn nên “chạy” hạn mức xuất khẩu. Các bị can Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang đã ký các văn bản liên quan, tạo điều kiện cho việc này.

Với Nguyễn Ngọc Khiêm kết luận điều tra thể hiện, bị can này đã nhận số tiền rất lớn từ Công ty TNHH MTV Xuất hập khẩu Nông sản An Bình (Công ty An Bình)… Theo đó, đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Công ty An Bình) có nhu cầu mua quặng sắt của Công ty Việt Trung để bán thương mại trong nước và xuất khẩu.

Nguyễn Duy Nghiệp liên hệ, trao đổi nhờ Lê Xuân Định (làm nghề xem phong thủy) giúp đỡ do biết “thầy” phong thủy có mối quan hệ với bị can Bùi Thanh Bình. Định đồng ý giúp Nghiệp được mua 300.000 tấn quặng sắt giá rẻ và đã nhận số tiền 120.750 USD cùng 10 tỷ đồng.

Nhận tiền nhưng không tác động gì

Để được xuất khẩu số lượng quặng trên, cuối tháng 10-2019, Giám đốc Công ty An Bình và Định nhờ Nguyễn Ngọc Khiêm tác động đến lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Sở Công Thương. Lý do, Khiêm có mối quan hệ thân quen với ông Nguyễn Văn Vịnh (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai) và lãnh đạo UBND tỉnh.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.

Công ty An Bình hi vọng Khiêm sẽ tác động tới lãnh đạo tỉnh Lào Cai để doanh nghiệp được được Bộ Công Thương cấp hạn ngạch xuất khẩu quặng. Nguyễn Ngọc Khiêm đồng ý và đưa ra chi phí là 100.000 USD.

Nhận tiền, Khiêm đến gặp ông Nguyễn Văn Vịnh nhờ chỉ đạo UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho phép Công ty An Bình xuất khẩu. Ông Vịnh nói Khiêm đến gặp Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang để làm thủ tục.

Khi gặp nhau, Khiêm chỉ nhờ ông Vịnh hỗ trợ, không biếu tặng gì. Khi trao đổi, ông Vịnh nói sẽ hỗ trợ Công ty An Bình cũng như các doanh nghiệp khác theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Sau đó, Khiêm lần lượt đến gặp và nói với Lê Ngọc Hưng, Đỗ Trường Giang về việc được ông Nguyễn Văn Vịnh đồng ý chủ trương cho Công ty An Bình xuất khẩu. Hưng và Giang tuy không được ông Vịnh chỉ đạo nhưng đồng ý với Khiêm vì biết người này có mối quan hệ thân thiết với Bí thư tỉnh…

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, trong 3 lần nhận tiền có nguồn gốc từ Công ty An Bình, 2 lần Khiêm nhận tổng số 100.000 USD và 4 tỷ đồng để hỗ trợ xin hạn ngạch, tạo điều kiện xuất khẩu quặng sắt cho doanh nghiệp theo đề nghị của Định.

Nhận số tiền nêu trên, Khiêm lần lượt đưa cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao Lê Ngọc Hưng, cựu Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Số tiền còn lại (3,85 tỷ đồng và 100.000 USD), bị can Khiêm hưởng lợi cá nhân.

Đối với số tiền 250 triệu đồng Khiêm nhận từ Định, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, tháng 1-2020, UBND tỉnh Lào Cao tạm dừng xuất khẩu quặng sắt đối với Công ty An Bình. Khi đó, vì không biết lý do bị tạm dừng nên theo đề nghị của Giám đốc Công ty An Bình, Định tiếp tục đến gặp Khiêm nhờ tác động để doanh nghiệp được xuất khẩu trở lại.

Trước khi về, Định đưa cho Khiêm số tiền trên và nói "gửi chút tiền cho Khiêm uống nước". Khiêm sau đó nắm tình hình tại UBND tỉnh và Sở Công Thương Lào Cai nên biết được lý do Công ty An Bình bị tạm dừng xuất khẩu là do thiếu phương án vận chuyển quặng và phương án bảo vệ môi trường.

Do đó, sau khi Khiêm thông báo nguyên nhân cho Định, đồng thời hỗ trợ Công ty An Bình hoàn thành các thủ tục trên thì doanh nghiệp này được xuất khẩu trở lại.

CQĐT xác định, trường hợp này, Khiêm không liên hệ hay tác động đến bất kỳ ai tại UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai để được giải quyết. Tuy nhiên, số tiền 250 triệu đồng Khiêm nhận là tiền đưa hối lộ nên cần phải thu hồi xung công quỹ.

Kết luận điều tra bổ sung khẳng định, đủ căn cứ kết luận hành vi của Nguyễn Ngọc Khiêm phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Bị can này đã hưởng lợi bất chính số tiền 3,85 tỷ đồng và 100.000 USD.