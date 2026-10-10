Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An miễn toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân vụ thảm án ở Đồng Nai

Ngày 10/10, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, anh N.V.Q (41 tuổi) đang bắt đầu quá trình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa 115 sau khi chịu những tổn thương nghiêm trọng trong vụ thảm án ở Đồng Nai gây chấn động dư luận.

Sau biến cố, anh Q. được xác định có tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%, kèm theo di chứng nặng nề về gân, cơ và thần kinh. Những tổn thương này không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất mà còn để lại những tổn thương về tinh thần.

Đại diện bệnh viện tới thăm anh Q.. Ảnh: BVCC.

Trước hành trình phục hồi còn nhiều khó khăn, cần thời gian và sự kiên trì, Bệnh viện Đa khoa 115 đã quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Q. trong suốt quá trình phục hồi chức năng.

Bên cạnh đó, đại diện Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với anh Q. giúp anh an tâm điều trị và từng bước cải thiện sức khỏe.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ còn bao gồm toàn bộ chi phí lưu trú tại phòng VIP, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho anh trong thời gian điều trị và phục hồi.

Đại diện bệnh viện cho biết, quyết định hỗ trợ xuất phát từ mong muốn chia sẻ những đau thương, mất mát mà anh Q. cùng gia đình đã trải qua. Đây cũng là sự đồng hành thiết thực, tiếp thêm động lực để anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh hiệu quả điều trị y khoa, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh củng cố tinh thần, từng bước tìm lại niềm tin và hướng đến cuộc sống ổn định hơn.

Hành trình phục hồi của anh Q. phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế cùng sự đồng hành về tinh thần, anh có thêm điều kiện và động lực để kiên trì điều trị, từng bước cải thiện sức khỏe.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, Đồng Nai nhưng không thành.

Sau đó Đức Anh đột nhập nhà anh Q. ở bên cạnh và dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Vụ tấn công khiến vợ và hai con anh Q. tử vong. Anh Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng được cứu sống.

Ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về hai tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.